Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

Киллерами оказались мужчина и женщина, которых куратор ФСБ направил в Украину.

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СБУ ликвидировала киллеров утром 13 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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СБУ ликвидировала киллеров, которые убили полковника в Киеве

Киллерами оказались мужчина и женщина, которых ФСБ РФ направили в Киев

В воскресенье, 13 июля, Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, причастных к убийству полковника в столице. Поисковой операцией руководил сам глава Службы безопасности - генерал-лейтенант Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - подчеркнул Малюк. видео дня

По данным следствия, киллерами оказались мужчина и женщина, которых куратор ФСБ направил в Украину. Они следили за офицером, изучали его график и маршруты, а позже получили координаты тайника с пистолетом и глушителем.

"Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Малюк поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Убийство Ивана Воронича - новости Украины

Как писал Главред, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.

Убийство произошло в Голосеевском районе столицы - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".

Позже СМИ выяснили, что в годы после вторжения России в Украину полковник Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Его подразделение сыграло ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область России.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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