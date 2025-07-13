Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

Марина Фурман
13 июля 2025, 11:16
236
Киллерами оказались мужчина и женщина, которых куратор ФСБ направил в Украину.
Малыш, Воронич.
СБУ ликвидировала киллеров утром 13 июля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное:

  • СБУ ликвидировала киллеров, которые убили полковника в Киеве
  • Киллерами оказались мужчина и женщина, которых ФСБ РФ направили в Киев

В воскресенье, 13 июля, Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, причастных к убийству полковника в столице. Поисковой операцией руководил сам глава Службы безопасности - генерал-лейтенант Василий Малюк. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - подчеркнул Малюк.

видео дня

По данным следствия, киллерами оказались мужчина и женщина, которых куратор ФСБ направил в Украину. Они следили за офицером, изучали его график и маршруты, а позже получили координаты тайника с пистолетом и глушителем.

"Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы ФСБ РФ стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Малюк поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Убийство Ивана Воронича - новости Украины

Как писал Главред, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.

Убийство произошло в Голосеевском районе столицы - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".

Позже СМИ выяснили, что в годы после вторжения России в Украину полковник Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в "серой зоне" между линиями фронта. Его подразделение сыграло ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область России.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ новости Украины Василий Малюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:22Мир
Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

11:16Украина
Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

10:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра 13 июля: Тиграм - неприятности, Лошадям - риск

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом

Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом

Последние новости

11:22

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:16

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

10:46

Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

10:27

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

10:16

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанУ Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан
09:58

В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

09:34

Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывовВидео

09:12

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

09:09

Единственный вариант: что позволит развалить Россиюмнение

Реклама
09:00

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев

08:50

Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

07:57

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

05:50

Загадка для гениев: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

05:25

"Сковорода" или "пательня" - как правильно на украинском: какой ошибки не стоит делатьВидео

04:44

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

04:23

Кремль может заморозить вклады россиян: экономист сообщил о критической ситуации

03:34

Бунт против Путина: Тука раскрыл, кто может возглавить новый мятеж в РФ

02:40

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Реклама
00:32

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

12 июля, суббота
23:15

Харьков накрыла смертельная непогода: деревья падают на людей, на улицах хаосВидео

22:15

В ФРГ сделали громкое заявление о поставках ракет к Patriot ВСУ: что известно

22:06

Путин встретится с Зеленским при одном условии: в МИД раскрыли наглое требование РФ

21:22

Трамп и Путин "разменяли Украину": эксперт назвал главную цель СШАВидео

20:57

Зеленский анонсировал "нестандартные шаги" и изменения после встречи с Умеровым

20:13

РФ может повторно ударить Орешником по Украине: в ГУР назвали главное условие

20:04

"Злата перестала дышать": в Черновцах медики реанимировали ребенка в разгар атаки РФ

19:30

Последнее предупреждение Трампа: что США будут делать с Россиеймнение

19:25

"Неудачник": Стубб разнес провал "стратегического дурака" Путина в Украине

18:47

Для чего нужны две иглы в одном шприце: раскрыто неочевидное назначениеВидео

18:28

Стамбульский формат переговоров с РФ себя исчерпал: важное заявление МИД

18:00

Отследили и уничтожили: ВСУ отомстили оккупантам за смерть годовалого ребенка

17:45

Погибла молодая аптекарша и работник горсовета: детали о жертвах в ЧерновцахФото

17:37

Крышечки на кофе часто скрывают опасность: что обязательно нужно проверять

17:18

Война затянется до 2027 года: Тука удивил мрачным прогнозом

16:53

Подозрение Шабунину – пример равенства перед законом: военные и юристы встали на сторону правосудия

16:31

Жизнь бросает вызов: 4 знака зодиака, которым будет нелегко в ближайшее время

16:30

"Никаких иллюзий": экономист сделал прогноз об одержимости РФ оружием и новой войнеВидео

16:24

"Пришло мое время". Александра Кучеренко рассказала правду о своей новой страсти

Реклама
16:11

Загадочный гражданский борт в небе над Киевом: стал известен маршрут самолета

16:07

Трамп может давить не на того: СМИ обнародовали сценарий мирного соглашения

16:07

Телеведущий Грубич показал фото погибшей 17-летней дочери и сделал грустный пост

15:58

Орхидея будет красиво цвести снова и снова: какую одну простую вещь стоит сделать

15:47

Привет, новая мода: экс-Остапчука объявила войну нижнему белью и показала себя

15:17

Камалия показала, как изменились ее дочки: фото "до" и "после"

15:11

Даты рождения, излучающие магию: кого природа наделила особым шармом

15:10

"Не буду президентом 35 лет": Зеленский высмеял Путина и назвал его "убийцей"

15:05

Убили украинцев и соврали: в России цинично прокомментировали ночную атаку

14:46

"Риторика изменилась, действия - нет": в FT описали тревожное отношение Трампа к Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять