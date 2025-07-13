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Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

Марина Фурман
13 июля 2025, 08:50
1576
Украинские бойцы продолжают продвигаться на фронте.
ВГУ, карта
Аналитики рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Основное:

  • ВСУ улучшили позиции возле Покровска
  • Враг продолжает проводить наступательные действия на фронте

Украинские защитники имеют тактическое продвижение вблизи Покровска. В то время, российские оккупанты продолжают проводить наступательные действия на большинстве направлениях, однако успеха им не удалось достичь. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным снимкам, ВСУ продвинулись на юг от Удачного. Тем временем враг продолжает атаковать в направлении Покровска, Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, а также в направлениях Проминя, Лисовки и Сергеевки.

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Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Еще россияне недавно пытались продвинуться в направлении Новопавловки, в частности в районе Новохатского, однако населенный пункт захватить не смогли.

Также враг проводит наступательные действия в направлении Волчанска и продолжает атаковать север Сумской области, однако все безрезультатно.

Аналитики подчеркивают, что армия российского диктатора Владимира Путина не достигла стратегических результатов. Тогда как украинские бойцы продолжают продвигаться, удерживая инициативу на ключевых направлениях.

Ситуация на фронте - новости по теме

Недавно военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан сообщил, что россияне готовят вторую волну наступления. По его словам, основное давление российских войск во время наступательной кампании будет примерно в сентябре.

Свитан считает, что целью противника станет продвижение в направлении Орехова, Гуляйполя, Покровска, Константиновки, Северска, Лимана и Купянска. Именно на эти города враг будет давить больше всего.

Напомним, Главред писал, что российские захватчики активизировались возле админграницы Днепропетровской области, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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