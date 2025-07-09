Враг готовит вторую волну наступления: Свитан сказал, когда и куда может ударить РФ

Военный эксперт раскрыл планы россиян по наступлению летом.

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Свитан раскрыл планы по наступлению россиян / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Враг готовит новую волну наступления на август-сентябрь

Россияне планируют усиливать давление в Запорожской и Донецкой областях

Наступление россиян этим летом 2025 года началось вяло. Причина в том, что Путин рассчитывал на достижение политических задач до 9 мая и потратил много резервов, чтобы их выполнить. Из-за этого старт был слабым и размытым. Однако враг готовит новую волну наступления. Об этом Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, вторая волна наступления россиян запланирована на август-сентябрь.

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"Нет оснований говорить об ослаблении российского наступления на Запорожском и Донецком направлениях. Наоборот, идет усиленная подготовка ко второй волне. И вторая волна уже заходит в готовые прорывы и дальше должна выйти на оперативные пространства, захватывая определенное количество десятков километров территории. Так планируется любая операция", - сказал Свитан.

Военный эксперт напомнил, что подобную операцию Россия разворачивала еще в прошлом году. По его словам, сначала захватчики начали давить на Донецком, Авдеевском и Очеретинском направлениях, затем прорвали две украинские линии фронта с помощью КАБов, а дальше вышли на оперативное пространство и уперлись в районе Покровска, где ВСУ не позволили россиянам дальше продвигаться.

"Сейчас следующий этап - россияне будут разворачивать фланги. В основном - южный фланг, и сегодня российские войска оказывают наибольшее давление на участке Гуляйполе-Покровск. Там противник усиливается. Также противник готовится в районе Орехова, Покровска, Константиновки и северо-восточнее Северска. Поэтому идет подготовка ко второй волне ввода российских резервов", - объяснил Свитан.

Он добавил, что летняя кампания продолжается до первых морозов. Поэтому основное давление российских войск во время наступательной кампании будет примерно в сентябре.

Смотрите видео, в котором Свитан назвал дату новой волны наступления РФ:

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Напомним, Силы обороны вынуждены отступать с участков в районе Каменского в Запорожье, где фактически уже нет позиций из-за интенсивных боевых действий. Как сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона, ситуация на Ореховском направлении остается сложной, особенно в районе Каменского.

Тем временем на Харьковщине, как писал Главред, российские войска активизировали боевые действия в районе села Меловое и пересекли государственную границу на новом участке.

Кроме того, российские оккупанты активизировались возле Днепропетровщины и перебрасывают туда значительные силы, надеясь прорвать оборону украинских военных.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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