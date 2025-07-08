Войска России перешли госграницу на новом направлении - где ситуация обострилась

Российские войска пересекли госграницу с Украиной северо-восточнее поселка Великий Бурлук на Харьковщине, ситуация обостряется, отметили в ВСУ.

https://glavred.info/front/voyska-rossii-pereshli-gosgranicu-na-novom-napravlenii-gde-situaciya-obostrilas-10679669.html Ссылка скопирована

Российские войска перешли госграницу на новом направлении / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

О чем говорится в материале:

Россияне активизировали боевые действия на новом участке и пересекли госграницу

Продвижение врага остановлено

Ситуация на Харьковщине обострилась

На Харьковщине российские войска активизировали боевые действия в районе села Меловое и пересекли государственную границу на новом участке. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель оперативной тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, передает Укринформ.

По его словам, за прошедшие сутки пехотные подразделения противника, пересекая государственную границу, при поддержке артиллерии и дронов атаковали украинские позиции к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Противник пытался продвинуться в сторону села Амбарное, однако его наступление было остановлено.

видео дня

"Затем он (враг - ред.) изменил направление движения и двигался в направлении села Хатнее, но также был там остановлен. Сейчас Силы обороны Украины на том участке обстановку стабилизировали, дальнейшего продвижения вражеских войск там нет", - заверил Шамшин.

На Харьковщине фиксируется заметный рост интенсивности штурмовых действий со стороны российских войск. По словам представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Павла Шамшина, ситуация остается сложной - только за последние сутки противник совершил 19 штурмов украинских позиций, а накануне таких атак было 24, что значительно превышает среднесуточный уровень прошлого месяца, когда их было 5-7.

Наибольшее давление враг оказывает в районе Волчанска. Оккупанты пытаются вытеснить украинские силы с территории агрегатного завода, расположенного на северном берегу реки Волчья.

"Они атакуют даже ночью. ...Один-два человека в антитепловизионных пончо упорно каждую ночь пытаются проникнуть на территорию завода. Очевидно, что их командование ставит им цель где-то там закрепиться. Они проникают на территорию завода и прячутся в руинах или подвалах, но все равно наша аэроразведка находит такие тайники и, как правило, очень часто они становятся для россиян братскими могилами", - отметил Шамшин.

Он добавил, что несмотря на безуспешность штурмовых действий войск РФ, ситуация осложняется из-за большого количества вражеских разведывательных и ударных дронов, что влияет на логистику в этом районе.

Волчанск / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, что украинским войскам удалось восстановить позиции и удержать контроль над территориями в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ.

В то же время на Сумском направлении российские оккупационные силы не достигают поставленных целей, их атаки оказались малоэффективными, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Российская армия также пытается продвинуться в Донецкой области и прорваться в направлении Днепропетровщины. Впрочем, украинские защитники сумели замедлить наступление врага, отметил старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс".

Другие новости:

Об источнике: ОТГ "Харьков" Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред