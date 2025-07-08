ВСУ пошли в контратаку на "горячем" направлении: лейтенант ВСУ раскрыл правду

Украинские защитники смогли отбить некоторые позиции на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

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ВСУ пошли в контратаку на горячем направлении / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

О чем говорят военные:

РФ пытается прорваться в Днепропетровскую область

ВСУ пошли в контратаку на границе Донецкой и Днепропетровской областей

ВСУ сбили наступательный темп российских оккупантов

РФ пытается захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровскую область. Однако нашим защитникам удалось сбить наступательный темп россиян. Об этом заявил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Некоторые подразделения Сил обороны Украины пошли в контратаку, что позволило даже вернуть контроль над несколькими утраченными ранее позициями. Однако ситуация до сих пор остается сложной.

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"В общем картина не такая веселая, ведь в районе Комара у нас конкретные провалы. Россияне ежедневно закрепляются на новых рубежах и имеют продвижение. Фактически единственный участок фронта, где враг сейчас имеет продвижение", - написал военный.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный обозреватель Константин Машовец заявил, что положение войск страны-агрессора России в Сумской области ухудшается. Силы обороны Украины продвигаются флангами и сумели взять в клещи некоторые позиции противника.

Аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что ситуация на Днепропетровщине довольно напряженная. Атаки врага на этом направлении связаны с наступлением на Покровск.

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