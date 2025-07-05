'Бесконечное количество россиян': враг хочет зайти в Днепропетровскую область

Противник активно давит на украинские позиции в Донецкой области.

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Россияне захватили два села возле Днепропетровской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

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Россияне захватили два населенных пункта на Покровском направлении

Оккупанты пытаются изо всех сил продвигаться вперед

Российские оккупанты пытаются прорваться к границам Днепропетровской области. Враг на Покровском направлении захватил сразу два села - Новоукраинка и Зеленый Кут, расположенные вблизи административной границы с Днепропетровской областью. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Данные села находят возле уже всеми обсуждаемого Дачного, куда активно пробует лезть враг, но бойцы Сил Обороны пытаются не дать закрепиться в населенном пункте", - говорится в сообщении. видео дня

В районе села Дачное, указывают аналитики, сейчас напряженная и динамичная ситуация.

Враг захватил два села возле Днепропетровской области / Фото: deepstate

Украинские бойцы привлекли дополнительные ресурсы, чтобы не допустить продвижения оккупантов на территорию Днепропетровской области, однако армия РФ имеет количественное преимущество и непрерывно штурмует позиции украинских защитников небольшими группами пехоты.

В DeepState добавили, что благодаря выбранной тактике и количеству, россиянам удается "пролазить сквозь оборонительные порядки ВСУ".

Кроме этого, армия страны-агрессора стремительно продвинулась возле села Ялта, которое тоже граничит с Днепропетровской областью, а также Зирки, Шевченко, Поддубного.

Аналитики отмечают, что для России заход на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды, что они уже демонстрировали неоднократно, осуществляя даже фейковые "прорывы". Для Украины очень важно - и принципиально - не допустить продвижения российских оккупантов за административную границу.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне украинских бойцов, однако все их попытки тщетны. Но в целом ситуация на фронте остается сложной. На Харьковщине российские захватчики пытаются давить количеством.

Недавно представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что враг пытается прорваться на территорию Днепропетровской области. Иногда россиянам это удается, но выбраться обратно противник уже не может.

Как писал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что россияне имели продвижение на Сумщине. Геолокационные кадры от 4 июля показали оккупацию россиянами Новониколаевки и продвижение на юго-запад от населенного пункта.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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