Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев

Ключевые тезисы:
- ВСУ имели успехи на Купянском направлении
- Россияне продвинулись в Сумской области
- Также оккупанты наступали возле Часовярского огнеупорного завода
ВСУ удалось продвинулись на Купянском направлении фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Так, геолокационные кадры от 3 июля зафиксировали успехи наших воинов к востоку от Колесниковки. Но российские военные блогеры говорили о продвижении оккупантов на север и запад от Каменки (на северо-восток от Купянска) и утверждали, что они захватили Строевку.
В то же время, по словам аналитиков, россияне имели продвижение на Сумщине.
"Геолокационные кадры от 4 июля показали оккупацию россиянами Новониколаевки и продвижение на юго-запад от населенного пункта. Бои на Сумщине 3 и 4 июля шли вблизи Кондратовки и Константиновки, а также вблизи Мирополья, там российские войска атаковали. Украинские же контратаки состоялись вблизи Кондратовки и Константиновки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Часового Яра захватчики недавно продвинулись к корпусу №2 Часовярского огнеупорного завода в юго-западной части города.
Однако, в ISW не подтверждают заявления Минобороны РФ и пропагандистов о якобы захвате Предтечиного к югу от Часового Яра.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские оккупационные войска захватили село Меловое в Харьковской области. Враг пытается поддержать свое наступление на западном берегу реки Оскол.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал, что оккупационные войска страны-агрессора России в рамках летней наступательной кампании стремятся захватить ключевые города Украины. Речь идет о Славянске, Краматорске, Харькове и Сумах.
В то же время, глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что говорить о летнем наступлении страны-агрессора России не стоит, ведь кампания РФ так и не прекращалась.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
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