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Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев

Мария Николишин
5 июля 2025, 09:58
154
На большинстве направлений фронта продолжаются бои.
Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

  • ВСУ имели успехи на Купянском направлении
  • Россияне продвинулись в Сумской области
  • Также оккупанты наступали возле Часовярского огнеупорного завода

ВСУ удалось продвинулись на Купянском направлении фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, геолокационные кадры от 3 июля зафиксировали успехи наших воинов к востоку от Колесниковки. Но российские военные блогеры говорили о продвижении оккупантов на север и запад от Каменки (на северо-восток от Купянска) и утверждали, что они захватили Строевку.

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В то же время, по словам аналитиков, россияне имели продвижение на Сумщине.

"Геолокационные кадры от 4 июля показали оккупацию россиянами Новониколаевки и продвижение на юго-запад от населенного пункта. Бои на Сумщине 3 и 4 июля шли вблизи Кондратовки и Константиновки, а также вблизи Мирополья, там российские войска атаковали. Украинские же контратаки состоялись вблизи Кондратовки и Константиновки", - говорится в сообщении.

Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев
Сумская область / фото: ISW

Кроме того, в районе Часового Яра захватчики недавно продвинулись к корпусу №2 Часовярского огнеупорного завода в юго-западной части города.

Однако, в ISW не подтверждают заявления Минобороны РФ и пропагандистов о якобы захвате Предтечиного к югу от Часового Яра.

Оккупанты прорвались и захватили территории: ISW назвали направления горячих боев
Часов Яр / фото: ISW

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState заявили, что российские оккупационные войска захватили село Меловое в Харьковской области. Враг пытается поддержать свое наступление на западном берегу реки Оскол.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал, что оккупационные войска страны-агрессора России в рамках летней наступательной кампании стремятся захватить ключевые города Украины. Речь идет о Славянске, Краматорске, Харькове и Сумах.

В то же время, глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что говорить о летнем наступлении страны-агрессора России не стоит, ведь кампания РФ так и не прекращалась.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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