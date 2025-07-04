Сдали сами оккупанты: на Покровском направлении ликвидировали командование РФ

За то, что командиры не жалеют военнослужащих они сдают их координаты.

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Командиров РФ ликвидировали на одном из самых сложных участков фронта / Коллаж: Главред, фото ГУР, Минобороны РФ

Что сообщили в АТЕШ:

На Покровском направлении частично уничтожены позиции россиян

На одном из командных пунктов ликвидировали штабных командиров РФ

Работа над поиском информации для ослабления потенциала РФ продолжается

Все больше оккупантов в армии страны-агрессора России не хотят выполнять преступные приказы своего командования, поэтому сдают его позиции. Так недавно один из военнослужащих 428-го мотострелкового полка передал движению Атеш информацию о командном пункте на Покровском направлении.

На этом командном пункте находились многие офицеры, которые организовывали управление на одном из участков фронта. Россиянин также собрал информацию о других позициях и расположении личного состава, техники и складов армии РФ.

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"Это подразделение участвует в наступательных операциях и командование не жалеет своих людей. Благодаря собранной информации эти позиции уже частично уничтожены, также удалось ликвидировать некоторых штабных командиров", - говорится в сообщении.

В Атеш добавили, что их агент из числа военнослужащих РФ заранее был переброшен в другое направление, оставаясь незамеченным. И его работа продолжается там.

Работа агентов Атэш - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизанское движение провело успешную разведку стратегического объекта российских оккупантов - воинской части 73 750 в Фокино, Приморский край.

Ранее один из военнослужащих РФ разоблачил информацию о том, что в 81-м самоходном артиллерийском полку ВС страны-агрессора России сложилась критическая ситуация с боеприпасами на Херсонском направлении.

Недавно во временно оккупированном Крыму зафиксировано активное перемещение военной техники армии РФ. По сообщению партизанского движения, речь идет об имитации подготовки к возможному форсированию южной части Днепра.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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