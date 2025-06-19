Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

Активность позволила агентам партизанской сети идентифицировать места временного расположения вражеской инженерной техники.

https://glavred.info/war/rossiyane-sami-sebya-vydali-v-krymu-i-stali-mishenyu-dlya-udarov-atesh-10674602.html Ссылка скопирована

Как "АТЭШ" разоблачил обман врага / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, google.com.ua

Что говорят партизаны:

Зафиксировано передвижение инженерной техники РФ между Феодосией и Джанкоем

Эти маневры помогли выявить настоящие стоянки инженерной техники РФ

Во временно оккупированном Крыму зафиксировано активное перемещение военной техники армии РФ. По сообщению партизанского движения "АТЕШ" в Telegram, речь идет об имитации подготовки к возможному форсированию южной части Днепра.

"Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра", - отметили в "АТЕШ". видео дня

Как сообщают источники движения, враг целенаправленно распространял дезинформацию, якобы техника направлялась в Херсонскую область, чтобы переправиться через Днепр. Таким образом оккупанты пытались ввести в заблуждение украинское военное командование относительно реальных планов.

По данным "АТЕШ", этот маневр оказался расточительным - были потрачены немалые ресурсы, в частности топливо, без всякой реальной пользы.

"Эта ненужная активность помогла агентам "АТЕШ" выявить стоянки инженерной техники оккупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу", - добавили представители движения.

Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"

Ранее, как писал Главред, в АТЕШ заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине. Несмотря на критическое состояние командование РФ отправляет оккупантов в бой.

Также партизаны сообщали, что армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями. Недавние штурмы оккупантов закончились для них полным провалом.

Кроме этого, в АТЕШ узнали о разборках в Кремле, якобы Путин может готовить замену для Герасимова. Начальника Генштаба ВС РФ могут назначить виновным в провале российских войск.

Больше важных новостей:

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред