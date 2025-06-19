Россияне сами себя выдали в Крыму и стали мишенью для ударов - "АТЕШ"

Что говорят партизаны:
- Зафиксировано передвижение инженерной техники РФ между Феодосией и Джанкоем
- Эти маневры помогли выявить настоящие стоянки инженерной техники РФ
Во временно оккупированном Крыму зафиксировано активное перемещение военной техники армии РФ. По сообщению партизанского движения "АТЕШ" в Telegram, речь идет об имитации подготовки к возможному форсированию южной части Днепра.
"Наши агенты зафиксировали активное перемещение военной инженерной техники между Феодосией и Джанкоем. Оккупанты распространяют ложную информацию о том, что техника направляется в Херсонскую область для форсирования Днепра", - отметили в "АТЕШ".видео дня
Как сообщают источники движения, враг целенаправленно распространял дезинформацию, якобы техника направлялась в Херсонскую область, чтобы переправиться через Днепр. Таким образом оккупанты пытались ввести в заблуждение украинское военное командование относительно реальных планов.
По данным "АТЕШ", этот маневр оказался расточительным - были потрачены немалые ресурсы, в частности топливо, без всякой реальной пользы.
"Эта ненужная активность помогла агентам "АТЕШ" выявить стоянки инженерной техники оккупантов. Полученные данные уже переданы Силам обороны Украины для точного планирования и успешных ударов по врагу", - добавили представители движения.
Другие сообщения и предупреждения движения "АТЕШ"
Ранее, как писал Главред, в АТЕШ заявили о серьезных проблемах у врага на Херсонщине. Несмотря на критическое состояние командование РФ отправляет оккупантов в бой.
Также партизаны сообщали, что армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями. Недавние штурмы оккупантов закончились для них полным провалом.
Кроме этого, в АТЕШ узнали о разборках в Кремле, якобы Путин может готовить замену для Герасимова. Начальника Генштаба ВС РФ могут назначить виновным в провале российских войск.
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Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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