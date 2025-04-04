Армия РФ штурмует острова Днепра на Херсонщине с большими потерями - Атеш

Недавние штурмы оккупантов закончились для них полным провалом.

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На убийственные приказы командования жалуются оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с DeepState

Что сообщили в Атэш:

Командование РФ "обнуляет" личный состав на Херсонщине

РФ потеряла уже несколько десятков оккупантов в попытках закрепиться на островах

Войска РФ находятся в критическом состоянии

Оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады жалуются на то, что командование страны-агрессора России "стирает" личный состав в штурмах на островах Днепра в Херсонской области.

Как сообщили в АТЕШ, командование требует, чтобы оккупанты отправлялись на штурмы островов и закреплялись там любой ценой. Однако последние такие атаки закончились провалом.

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"По сообщениям наших людей из 3-го батальона 80-й бригады, потери при последних штурмах в районе острова Голубов Лиман составили 26 - "200" и более 20 - ранены", - говорится в сообщении.

Из-за таких результатов российские солдаты массово не хотят выполнять приказы. Их не готовят к штурмам, не оказывают никакой поддержки, раненым не оказывают надлежащей и своевременной помощи, а погибших не забирают с поля боя.

"Наши агенты, внедренные в российские подразделения, продолжают фиксировать и передавать данные о критическом состоянии войск оккупантов", - добавили в Атеш.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, российские войска регулярно пытаются закрепиться на правом берегу Днепра, несмотря на значительные потери. Оккупанты стремятся захватить часть правобережья Херсонщины для будущих мирных переговоров.

Недавно агент Атеш сообщил, что в дельте Днепра во время учений и штурмов островов погибает немало военных армии страны-агрессора России.

Ранее, как писал Главред, стало известно, что оккупанты из 80-й отдельной мотострелковой бригады ВС страны-агрессора России несут потери во время тренировок по форсированию водных преград в Херсонской области.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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