В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

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- В Мелитополе взорвался бронеавтомобиль с российскими оккупантами
- Во время взрыва умерли по меньшей мере 5 "кадыровцев"
Во временно оккупированном Мелитополе 3 апреля на окраинах прогремел взрыв. Выяснилось, что это взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских оккупантов.
Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, внутри авто был экипаж и десант элитного подразделения РФ "Ахмат-Восток".
Точное количество оккупантов, которые находиться в бронеавтомобиле на момент взрыва неизвестно, однако в ГУР сообщили о потерях, которые понес противник. По меньшей мере 5 "кадыровцев" ликвидировали во время уничтожения "Тигра".
"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", - отметили в ведомстве.
Взрывы в Мелитополе - последние новости
Ранее, в январе 2025 года экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что после громких взрывов в Мелитополе стало известно о прилете по месту базирования российских оккупантов.
Накануне уничтожение вражеских сил в Мелитополе произошло возле завода автотракторных запчастей. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.
Напомним, Главред писал, что в результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления в марте прошлого года успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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