В Мелитополе уничтожен броневик с боевиками Кадырова: ГУР сообщило детали

Кроме экипажа в автомобиле находились десантники элитного подразделения.

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Детали взрыва бронированного автомобиля в Мелитополе / Коллаж: Главред, фото: соцсети Айдамара Абдулкеримова (иллюстративное), ГУР

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В Мелитополе взорвался бронеавтомобиль с российскими оккупантами

Во время взрыва умерли по меньшей мере 5 "кадыровцев"

Во временно оккупированном Мелитополе 3 апреля на окраинах прогремел взрыв. Выяснилось, что это взорвался бронированный автомобиль "Тигр" российских оккупантов.

Как сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, внутри авто был экипаж и десант элитного подразделения РФ "Ахмат-Восток".

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Точное количество оккупантов, которые находиться в бронеавтомобиле на момент взрыва неизвестно, однако в ГУР сообщили о потерях, которые понес противник. По меньшей мере 5 "кадыровцев" ликвидировали во время уничтожения "Тигра".

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие", - отметили в ведомстве.

Взрывы в Мелитополе - последние новости

Ранее, в январе 2025 года экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что после громких взрывов в Мелитополе стало известно о прилете по месту базирования российских оккупантов.

Накануне уничтожение вражеских сил в Мелитополе произошло возле завода автотракторных запчастей. Там взорвался ВАЗ 2110 с тремя военнослужащими РФ.

Напомним, Главред писал, что в результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления в марте прошлого года успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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