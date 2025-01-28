В Мелитополе "бавовна": Андрющенко говорит о прилете по скоплению оккупантов

Кратко:
- Около 14 часов дня во временно оккупированном Мелитополе были слышны звуки взрывов
- Андрющенко заявил о прилете по месту базирования оккупантов
Во временно оккупированном Мелитополе неспокойно. Сегодня около 14 часов дня в городе раздавались взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.
О громких взрывах журналисты написали в 14:06.
"В Мелитополе - "бавовна". Причина устанавливается", - отмечалось в сообщении.
Через несколько минут медиа опубликовало первые детали.
"Мелитопольцы сообщают, что слышали 3 взрыва. В южной части города и в Садовом было громче всего. Громкие звуки были слышны в стороне Ледовой арены, а также в районах: Красной горки, Песчаного, Садового, Черного, железнодорожного вокзала и поселков Акимовка, Константиновка", - говорится в сообщении "Риа Мелитополь".
Между тем экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что прилетело по месту базирования российских оккупантов.
"Сообщают о замечательном прилете по месту базирования оккупантов рядом с городом. Хорошо", - отметил Андрющенко.
Поражение российских целей - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 26 января в Рязани, что в России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. По данным росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар.
Впоследствии выяснилось, что после ударов украинских дронов приостановил свою работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в РФ. В результате ударов БПЛА нефтехранилище на заводе сгорело, а среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов переработки.
Ранее сообщалось о том, что разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование.
Другие новости:
- "Идут активные бои": Синегубов опроверг захват армией РФ Двуречной на Харьковщине
- В Украине вводят новые правила мобилизации и учета: что изменится с 28 января
- "Большая проблема": в ЦПД рассказали, почему войска КНДР отступили на Курщине
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред