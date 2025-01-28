В Мелитополе "бавовна": Андрющенко говорит о прилете по скоплению оккупантов

Сейчас представители оккупационной администрации Мелитополя не комментировали ситуацию.

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В Мелитополе прилет по самому ценному / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Кратко:

Около 14 часов дня во временно оккупированном Мелитополе были слышны звуки взрывов

Андрющенко заявил о прилете по месту базирования оккупантов

Во временно оккупированном Мелитополе неспокойно. Сегодня около 14 часов дня в городе раздавались взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

О громких взрывах журналисты написали в 14:06.

видео дня

"В Мелитополе - "бавовна". Причина устанавливается", - отмечалось в сообщении.

Через несколько минут медиа опубликовало первые детали.

"Мелитопольцы сообщают, что слышали 3 взрыва. В южной части города и в Садовом было громче всего. Громкие звуки были слышны в стороне Ледовой арены, а также в районах: Красной горки, Песчаного, Садового, Черного, железнодорожного вокзала и поселков Акимовка, Константиновка", - говорится в сообщении "Риа Мелитополь".

Между тем экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что прилетело по месту базирования российских оккупантов.

"Сообщают о замечательном прилете по месту базирования оккупантов рядом с городом. Хорошо", - отметил Андрющенко.

Поражение российских целей - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 26 января в Рязани, что в России прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. По данным росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар.

Впоследствии выяснилось, что после ударов украинских дронов приостановил свою работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в РФ. В результате ударов БПЛА нефтехранилище на заводе сгорело, а среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, которая используется для удаления примесей из продуктов переработки.

Ранее сообщалось о том, что разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование.

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Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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