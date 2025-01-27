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Взорвано нефтехранилище и погрузочная техника: СМИ об ударах по Рязанскому НПЗ

Алексей Тесля
27 января 2025, 21:48
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Погрузка нефтепродуктов на Рязанском НПЗ приостановлена с пятницы, сообщает Reuters.
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Дроны поразили Рязанский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Приостановил свою работу Рязанский НПЗ после атаки дронов
  • В результате ударов БПЛА нефтехранилище на заводе сгорело

После ударов украинских дронов приостановил свою работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в РФ.

В результате ударов БПЛА нефтехранилище на заводе сгорело, а среди поврежденного оборудования - железнодорожная эстакада и установка гидроочистки, используемая для удаления примесей из продуктов переработки, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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"Повреждено железнодорожное погрузочное оборудование. Погрузки на железную дорогу не было, они остановили переработку нефти", - заявил один из собеседников издания.

По некоторым данным, публикуемым в материале, погрузка нефтепродуктов приостановлена с пятницы. Также приводятся данные о том, что отсутствие погрузки является причиной приостановки работы НПЗ.

Лютый
/ Инфографика Главред

Что известно о работе Рязанского НПЗ

Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн метрических тонн (262 000 баррелей в сутки), что составляет почти 5% от общего объема переработки нефти в России в 2024 году.

По данным источника Reuters, НПЗ произвел 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива, 4,3 миллиона тонн мазута и 1 миллион авиакеросина.

Удары вглубь РФ - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Как пишут росСМИ, в результате удара на территории НПЗ снова возник пожар. Это уже вторая атака на этот завод за последние двое суток.

Напомним, главный редактор портала Defence Express Олег Катков прокомментировал перспективы новых ударов по аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики РФ, атакующие мирные города Украины.

Ранее сообщалось о том, что разведчики успешно ударили FPV-дронами по позициям российской армии в Теткино Курской области. Удалось уничтожить важное спутниковое оборудование. Об этом сообщили в ГУР.

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Что известно о Рязанском НПЗ

Завод введён в эксплуатацию в октябре 1960 года. Предприятие находится под контролем "Роснефти". Основная часть продуктов нефтепереработки экспортируется. Максимально возможный объём обработки НПЗ 17-18 миллионов тонн нефти, пишет Википедия.

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