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Удары по авиабазам ядерных ракетоносцев РФ: появился неожиданный сценарий

Алексей Тесля
24 января 2025, 17:22
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Поражение нефтебаз точно усложнит эксплуатацию авиабаз РФ, уверен Олег Катков.
Удары по авиабазам ядерных ракетоносцев РФ: появился неожиданный сценарий
Олег Катков прокомментировал перспективы новых ударов по аэродромам РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Важно:

  • Удары по нефтебазам РФ усложнит эксплуатацию ее военных аэродромов
  • Уничтожение запасов топлива снизит активность Ту-160

Главный редактор портала Defence Express Олег Катков прокомментировал перспективы новых ударов по аэродромам, на которых базируются стратегические бомбардировщики РФ, атакующие мирные города Украины.

"Если пытаться ограничить их в запасе топлива, можно бить по Энгельсу, что украинские военные и делают", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Эксперт пояснил, что там, помимо прочего, производят горючее для Ту-160, но их крайне редко используют для ударов по Украине.

Еще в Энгельсе находится завод "Комбинат Кристалл" – ее база относится к государственному стратегическому резерву и на нем хранят топливо для самолетов Ту-95МС и Ту-160. 8 января украинские силы уже атаковали базу и, скорее всего, удары будут продолжаться. Это тоже не повлияет на уменьшение атак на Украину, но создаст россиянам определенные трудности, отмечает Катков.

"Поражение этой нефтебазы точно усложнит эксплуатацию этой авиабазы, но не сделает ее невозможным. Враг будет тратить на это дополнительные ресурсы. На ней также было специфическое топливо марки Т-8В, которое необходимо для Ту-160, являющихся единственными его потребителями. Возможное уничтожение части запасов этого топлива может привести к снижению активности Ту-160, но они и без того ограниченно использовались врагом для удара по Украине", – добавил главный редактор Defence Express.

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/ Инфографика Главреда

Удары вглубь России - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что в начале января в Ростовской области страны-агрессора России прогремели взрывы. Бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в результате атаки, длившейся более двух часов, было попадание по военному аэродрому.

Через несколько дней Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области России. После удара на объекте началась "повторная детонация".

Ранее также Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Подразделения Сил специальных операций в сотрудничестве с беспилотными системами и другими составляющими Сил обороны атаковали объект, вызвав мощные взрывы и пожар.

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Кто такой Олег Катков

Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

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