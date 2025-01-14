Министр обороны Германии неожиданно приехал на переговоры с Украиной: детали

Визит министра происходит на фоне новостей о блокировании канцлером Германии военной помощи Украине.

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Немецкий министр хочет оценить военную ситуацию в Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Борис Писториус прибыл в Киев

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Во вторник, 14 января, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Сообщается, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Как сообщает издание tagesschau, Писториус планирует во время визита провести переговоры с украинским правительством и встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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"Германия и еще четыре европейских партнера хотят усилить украинскую оружейную промышленность", - говорится в сообщении.

Интересно, что министр прибыл в Украину после того, как появилась информация, что немецкий канцлер Олаф Шольц блокирует предоставление Украине необходимой военной помощи.

Накануне визита Писториус опроверг эту информацию изданию tagesspiegel, заявив, что на самом деле никакой блокады нет, но внутреннее согласование нового пакета помощи в правительстве еще не завершено.

Военная помощь Германии Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна должна предоставить Украине больше военной помощи, чем запланировано в бюджете по состоянию на данный момент.

Накануне стало известно, что ФРГ поставит в Украину в первой половине 2025 года большой пакет военной помощи, включая бронетехнику и средства ПВО. В частности, в пакет войдут 22 основных боевых танка Leopard 1, 25 боевых машин пехоты Marder и еще одна зенитно-ракетная система Iris-T SLM/SLS.

IRIS-T / Инфографика: Главред

Ранее также стало известно, что Украина получила первые 58 из 155 танков Leopard 1A5 от Германии. "Леопарды" прибыли в начале сентября 2024 года, тогда как всего за два года было направлено только 45 танков Leopard 1 и 2.

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Что такое Tagesschau? Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

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