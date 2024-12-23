Путин может 'протестировать' единство НАТО: Писториус предупредил о нападении РФ

За несколько лет Россия может усилить свою армию до такого уровня, что будет способна нанести удар по НАТО, подчеркнул Борис Писториус.

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Россия может напасть на НАТО до 2030 года / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления Писториуса:

Россия может напасть на НАТО уже к 2029-2030 годам

Кроме военного вторжения, РФ может использовать гибридные методы

Игнорирование угрозы только увеличит ее масштаб

Россия может совершить нападение на территорию стран-членов НАТО уже в ближайшие годы. Альянсу необходимо готовиться к потенциальной угрозе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Deutsche Welle.

По словам Писториуса, сейчас прямое нападение России на страны НАТО маловероятно. Однако действия президента РФ Владимира Путина свидетельствуют о его долгосрочных амбициях. Российская экономика перешла на "военные рельсы", поэтому за несколько месяцев Россия производит больше вооружений и боеприпасов, чем все страны Евросоюза вместе взятые за год.

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"К 2029 или 2030 году Путин может настолько усилить свою армию, что Россия будет способна нанести удар по НАТО. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы Путин может попытаться протестировать сплоченность НАТО путем вторжения на том или ином участке территории Альянса", - отметил глава Минобороны Германии.

Писториус подчеркнул, что странам НАТО следует серьезно относиться к этой угрозе, поскольку "если мы будем игнорировать угрозу только потому, что она вызывает у нас дискомфорт, то она не станет меньше, а только увеличится".

Гибридная угроза со стороны РФ

Кроме прямого военного вторжения, Писториус обратил внимание на гибридные угрозы. Россия может сосредоточиться на атаках на критическую инфраструктуру, системы энергоснабжения и деятельность в Северном и Балтийском морях. Также среди потенциальных методов - вмешательство в выборы, кампании дезинформации через соцсети и подкуп политиков.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что эти меры являются частью долгосрочной стратегии Кремля, направленной на раскол и дестабилизацию Германии.

Нападение РФ на НАТО - прогнозы

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. По его словам, речь идет об ограниченной военной операции, а не широкомасштабном нападении.

Также генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Россия может восстановить военный потенциал до 2029 года, что создаст угрозу агрессии против НАТО. Он подчеркнул, что события в Украине могут повториться в других странах.

Как сообщал Главред, страны НАТО увеличивают оборонные расходы и модернизируют армии, но о создании единой европейской армии речь пока не идет.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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