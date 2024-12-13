Блефует ли Трамп, когда говорит о выходе США из НАТО: ответ Золотарева

НАТО ожидают непростые времена, уверен Андрей Золотарев.

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Андрей Золотарев оценил риски того, что США выйдут из НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Трамп может "парализовать" НАТО

Альянс нужно либо модернизировать, либо создавать новый

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв оценил риски того, что США могут выйти из НАТО, как об этом заявляет избранный глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам политолога, в американской системе встроено множество предохранителей от волюнтаризма. В 2023 году Конгрессом был принят закон, который не позволяет президенту единолично принимать решение относительно выхода США из НАТО – это решение должен утвердить Конгресс.

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"Впрочем, у Трампа есть монобольшинство и в Сенате, и в Конгрессе. Однако следует помнить, что, помимо трампистов, есть традиционные представители Великой старой партии (Great Old Party), которые считают, что Соединённые Штаты должны сохранить своё лидерство и быть ключевым элементом евроатлантической структуры, и к выходу из НАТО они относятся довольно скептично", - сказал Золотарев в интервью Главреду.

Он не исключает, что вряд ли дело дойдет до выхода Штатов из НАТО, но жизнь Альянсу Трамп точно способен осложнить - он может создать ситуацию паралича НАТО.

"Например, сейчас в Европе порядка 100 тысяч американских военнослужащих – под предлогом борьбы с нелегальной миграцией Трамп может вывести их куда-нибудь в Азию, Тихоокеанский регион или на мексиканскую границу, а это, безусловно, вызовет нервозность в европейских столицах", - считает Золотарев.

По его словам, в Европе уже начались разговоры о необходимости создания европейской армии, то есть идет поиск альтернативы НАТО. Однако создавать альтернативную Альянсу структуру на уровне Евросоюза будет очень накладно, поскольку практически во всех странах Европы сейчас бюджетный кризис.

"Всё это может сложиться в очень неблагоприятную для будущего НАТО ситуацию. НАТО – беспрецедентно долго живущий военно-политический союз: 75 лет как никак, а это уже преклонный возраст, когда надо думать либо о модернизации этой структуры, либо о создании альтернативных проектов", - добавил Золотарев.

Расходы на оборону НАТО / Инфографика: Главред

По прогнозу политолога, НАТО ожидают непростые времена.

"Я не думаю, что дойдёт до выхода Соединённых Штатов из Альянса. Но то, что НАТО будет постоянно штормить, – это факт. А давление Трампа на европейские страны-члены НАТО может привести к далекоидущим политическим последствиям, поскольку увеличение военных расходов в условиях плачевной экономической ситуации неизбежно отразится на рейтингах политиков, и как бы тут не дошло до "орбанизации" Европы", - резюмировал Золотарев

Заявления Трампа о НАТО - последние новости

Как сообщал Главред, в декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его жесткая позиция в отношении НАТО во время первого президентства увеличила оборонные расходы других членов альянса на $600 млрд.

"Если они платят по счетам, и если я считаю, что они поступают честно, что они обращаются с нами справедливо, то ответ абсолютно один - я бы остался в НАТО", – сказал Трамп в интервью MSNBC.

В марте 2024 года Трамп заявил, что в случае победы на выборах президент СШа не выведет страну из НАТО, пока европейские члены альянса будут "честно" платить свои взносы.

"Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю (расходов на оборону в НАТО, - ред.) и не должны платить за других", - подчеркнул Трамп. Он выразил мнение, что Североатлантический альянс "более важен" для стран Европы, чем для США. "Между нами и некоторыми проблемами (в Европе, - ред.) лежит океан. Большой, красивый океан", - отметил политик.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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