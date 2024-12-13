Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв

Выход США повлечёт за собой распад НАТО, чему будут аплодировать и в Пекине, и Москве, однако этот сценарий маловероятен, считает Андрей Золотарёв.

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Трамп способен парализовать НАТО, но не выведет США из Альянса – Золотарёв / Коллаж: Главред

НАТО сулили непростые времена ещё до выборов в США в случае победы Дональда Трампа. Трамп выиграл выборы и подтверждает своими заявлениями звучавшие ранее тревожные прогнозы. В частности, он повторил свою привычную угрозу вывести США из НАТО, если союзники по Альянсу будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв рассказал Главреду, почему выход США из НАТО вопреки угрозам Трампа маловероятен, как Трамп может парализовать Альянс, что ждёт НАТО, если лишится Соединённых Штатов, а также светит ли Украине членство в НАТО.

Угрозы Трампа относительно возможного выхода США из НАТО не новы, он уже не раз об этом говорил. На ваш взгляд, сейчас эти угрозы – чисто риторика, слова или вполне вероятная перспектива во время президентства Трампа?

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Я думаю, что до этого не дойдёт. Поскольку в американской системе встроено множество предохранителей от волюнтаризма и просто от самодуров. В 2023 году Конгрессом был принят закон, который не позволяет президенту единолично принимать решение относительно выхода США из НАТО – это решение должен утвердить Конгресс.

Трамп способен существенно усложнить жизнь НАТО, считает Золотарёв / Фейсбук Дональда Трампа

Впрочем, у Трампа есть монобольшинство и в Сенате, и в Конгрессе. Однако следует помнить, что, помимо трампистов, есть традиционные представители Великой старой партии (Great Old Party), которые считают, что Соединённые Штаты должны сохранить своё лидерство и быть ключевым элементом евроатлантической структуры, и к выходу из НАТО они относятся довольно скептично.

Желание Трампа заставить европейцев больше платить за безопасность давно не является секретом. С этой идеей он выступал ещё во время первой президентской каденции.

Другое дело, что президент США, в принципе, может создать ситуацию паралича НАТО. Вряд ли дело дойдет до выхода Штатов из НАТО, но жизнь Альянсу он точно способен осложнить.

Например, сейчас в Европе порядка 100 тысяч американских военнослужащих – под предлогом борьбы с нелегальной миграцией Трамп может вывести их куда-нибудь в Азию, Тихоокеанский регион или на мексиканскую границу, а это, безусловно, вызовет нервозность в европейских столицах.

Брюссель реагирует нервно. В Европе уже начались разговоры о необходимости создания европейской армии, то есть, там лихорадочно пытаются найти альтернативу. Однако создавать альтернативную НАТО структуру на уровне Евросоюза будет чрезвычайно накладно. А ведь практически во всех странах Европы сейчас бюджетный кризис. Даже в Германии, где во главе угла развала "светофорной коалиции" и приближения досрочных выборов лежит как раз экономика.

Всё это может сложиться в очень неблагоприятную для будущего НАТО ситуацию.

НАТО – беспрецедентно долго живущий военно-политический союз: 75 лет как никак, а это уже преклонный возраст, когда надо думать либо о модернизации этой структуры, либо о создании альтернативных проектов.

Но и с AUKUS тоже далеко не всё так просто. Причина в том, что Трамп – изоляционист.

Это уже было в американской истории: достаточно вспомнить 1940 год – за день до вхождения германских войск в Париж премьер Франции слёзно просил президента США о помощи, апеллируя к демократическим ценностям свободного мира и так далее, но услышал в ответ ледяное молчание. Но уже через полгода Соединённые Штаты приняли закон о ленд-лизе, оказывая широкую помощь как товарами военного назначения, так и материально-технической составляющей ведения войны Великобритании. А ещё через год случился Перл-Харбор, и США вступили в войну непосредственно. Но тогда, в 1940 году, изоляционистские настроения были очень сильны. Тогда считали, что та война была сугубо европейским делом, а США не должны, как в Первую мировую, встревать в войну, а должны держаться подальше. Но всё очень быстро изменялось: Рузвельт сумел сломать доминирующие на тот момент в американском политикуме изоляционистские настроения.

Сейчас в Европе порядка 100 тысяч военнослужащих США, но Трамп может их вывести, отметил Золотарёв / nato.int

У Трампа сейчас несколько другая ситуация. Ведь американцы, и это мы увидели по результатам выборов, считают, что президент США должен меньше думать о геополитических амбициях и сосредоточиться на решении внутренних американских проблем: нелегальная миграция, здравоохранение, создание новых рабочих мест. Кстати, у Трампа с этим неплохо получалось, например, его экономическую политику оценивали хорошо.

В общем, НАТО ожидают непростые времена. Я не думаю, что дойдёт до выхода Соединённых Штатов из Альянса. Но то, что НАТО будет постоянно штормить, – это факт. А давление Трампа на европейские страны-члены НАТО может привести к далекоидущим политическим последствиям, поскольку увеличение военных расходов в условиях плачевной экономической ситуации неизбежно отразится на рейтингах политиков, и как бы тут не дошло до "орбанизации" Европы.

Поэтому понятен резонанс, который получили заявления Трампа о возможности выхода США из НАТО. Это крайний вариант, маловероятный. Но Трамп, как бизнесмен, умеет создать "вилку": если не будете платить, США покинут НАТО. Все прекрасно понимают, что военная мощь НАТО – это, прежде всего, военная мощь США и их экономические возможности. Отсюда и такая нервозность, поскольку за десятилетия пребывания под американским ядерным зонтиком, будучи прикрытой американской военной мощью, Европа могла сосредоточиться на других вещах и больше денег выделять на масло вместо пушек. Сейчас ситуация меняется.

К чему это заявление Трампа подтолкнёт европейские страны-члены НАТО? К пересмотрю своих бюджетов на оборону?

Часть уже занялась этим. Допустим, Польша первой начала широкомасштабную программу модернизации и увеличения вооружённых сил. Только у Южной Кореи она закупила порядка тысячи танков. "Чёрная пантера" – это единственный серийный танк IV поколения, довольно дорогая игрушка, но Польша уже поставила 65 машин на вооружение, а остальные 800 собираются производить на своей территории. Кроме того, Польша первой получила по программе F-35 Lightning II, американские истребители.

Также поднимается вопрос о необходимости возрождать пришедший в плачевное состояние при Меркель Бундесвер. В Великобритании заговорили о том, что армия и флот в плачевном состоянии. Я не касаюсь Турции, а её армия вторая по численности после США армия НАТО, поскольку это отдельная тема, и Турция стоит особняком. Но европейские страны-члены НАТО уже поняли, откуда ветер дует.

Требования Трампа к членам НАТО могут привести к "орбанизации" Европы, предостерёг Андрей Золотарёв / ua.depositphotos.com

Возвращаясь к вашим словам об альтернативных НАТО проектах, хочу уточнить, насколько Европа близка к созданию своей армии?

Пока это разговоры. Пока всерьёз говорить о европейской армии в условиях нынешнего экономического провала не приходится. Допустим, в Германии мы сейчас видим тотальную деиндустриализацию. Когда Меркель уходила, там был 100-миллиардный профицит бюджета. А сегодня диаметрально противоположная ситуация – конечно, не на 100 миллиардов, но бюджет дефицитный. А модернизация вооруженных сил, увеличение их численности – это очень затратное удовольствие.

А насколько эта идея вообще популярна в европейских странах?

Пока она больше идёт от евробюрократии, из Брюсселя, а надо смотреть, что будут делать национальные правительства, например, Польши и других европейских стран. Пока, как по мне, более вероятен сценарий, при котором в наиболее таких знаковых странах-членах НАТО (в Польше, которая сегодня является наиболее сильной страной Восточного фланга НАТО, в Германии и Великобритании) пойдут по пути увеличения военных расходов до 2%. Хотя, судя по всему, Трамп может ещё поднять планку.

Ну что взять, допустим, со Словении, очень маленькой страны, или Хорватии, где нет серьёзного военно-промышленного комплекса, и чьи экономические возможности весьма ограничены?

А вот ведущие европейские страны, смогут договориться с Трампом. Допустим, из Польши остатки вооружения времён Варшавского договора ушли в Украину. То же самое из Румынии и Болгарии. А какое оружие они будут закупать? Американское. Тут с Трампом они могут найти общий язык.

А что в этом контексте ждёт Украину? Что произойдёт скорее – её примут в НАТО или уже в европейскую армию, когда она будет создана? При этом что одно, что другое – весьма далёкая перспектива.

Тут из серии "то ли шах помрёт, то ли ишак сдохнет". Пока что – в кратко- и среднесрочной перспективах – о НАТО можно забыть. Увы, но это так.

Зеленский, конечно, пытается из последних сил заполучить приглашение в НАТО, чтобы не оказаться "у разбитого корыта", то есть совершенно пустым перед перспективой выборов. Но, мне кажется, это уже пустое.

Зеленский и генсек НАТО Рютте. По словам Золотарёва, в среднесрочной перспективе Украине не светит членство в НАТО / фото: Офис президента Украины

Ответ совершенно очевиден: в НАТО Украину не берут, по крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективах. На мой взгляд, это изначально был авантюрный подход. Надо было всё-таки добиваться от Соединённых Штатов статуса стратегического союзника вне НАТО, подобно Израилю. В 2022 году такой статус получили такие рисковые страны, как Кения и Колумбия, но не Украина. И это при Байдене. Это решение может быть принято американским президентом без оглядки на Конгресс и Сенат. Это могло бы создать хотя бы базис для гарантий безопасности.

Ну, а пока мы вынуждены довольствоваться двусторонними договорами о безопасности. Однако всё выглядит смешно: сначала у нас полгода устраивали "танцы с бубном" вокруг двусторонних договоров о безопасности, а потом наш МИД заявляет, что всё это – пустое, и только членство в НАТО может быть гарантией безопасности.

В общем, Украине членство в НАТО, увы, не светит. В таких условиях нам надо, прежде всего, думать о том, как выстроить отношения с администрацией Трампа, поскольку мы стоим перед очень нерадужной перспективой – военная и финансовая поддержка может быть радикально сокращена. А без это будет, мягко говоря, сложно, ведь война – дело дорогостоящее. Война – это деньги, деньги и ещё раз деньги.

Кроме того, нужно помнить, что у нас нет экономики. И мы ежегодно нуждаемся в подпитке на 40-50 миллиардов долларов. Если США отойдут в сторону, будет очень грустно. Тут уж точно не до НАТО будет.

А что в таких условиях тогда целесообразнее делать Украине? Стоит ли тогда, например, продвигать идею создания военно-политических или чисто военных, или чисто политических союзов с отдельными странами Европы, например, странами Балтии? Такие идеи ведь уже озвучивались.

Да, об этом говорилось. Но всё хорошо в своё время. А сейчас дело вряд ли дойдёт до сколь-нибудь серьёзного обсуждения. Пока, судя по всему, в 2025 году мы остаёмся наедине со своими проблемами и перед лицом неуменьшающихся аппетитов агрессора.

Давайте всё-таки вернёмся к угрозе Трампа вывести США из Альянса. Если гипотетически предположить, что США решатся покинуть НАТО, то какими в таком случае будут последствия для НАТО и для самих Штатов, и для Европы?

Если произойдёт выход Соединённых Штатов, это приведёт к распаду НАТО. Поскольку есть целый ряд стран, которые будут смотреть на поведение США и учитывать его: если в НАТО не будет Штатов, то за ними на выход из Альянса может пойти ещё целый ряд стран.

Это приведёт не только к распаду НАТО, но и к глобальным геополитическим потрясениям. Потому что мир фрагментируется. Если бы Трамп на это действительно пошёл, ему бы аплодировали и в Пекине, и в Москве.

Кто такой Андрей Золотарёв Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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