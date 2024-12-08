Трамп намекнул на выход США из НАТО и выдвинул неожиданное условие

Страны НАТО выделяют значительно меньше средств на оборону, чем США, говорит Дональд Трамп.

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Дональд Трамп не исключает выхода США из НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Необходим честный вклад в общую оборону

НАТО пользовалось США, убежден Трамп

Жесткая позиция Дональда Трампа в отношении НАТО во время его первого президентства увеличила оборонные расходы других членов альянса на $600 млрд.

В то же время требование честного вклада в общую оборону будет сохраняться и далее, заявил он в интервью MSNBC.

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"Если они платят по счетам, и если я считаю, что они поступают честно, что они обращаются с нами справедливо, то ответ абсолютно один - я бы остался в НАТО", – сказал Трамп.

При этом он высказал мнение, что НАТО пользовалось США, с одной стороны отказываясь от покупки американских товаров, а с другой – выделяя значительно меньше на оборону.

"Они не берут наши автомобили, они не берут наши продукты питания, они ничего не берут. Они считают это позором. И вдобавок мы их защищаем. Так что это двойной удар. Позвольте мне сказать вам, что я смог добиться вливания сотен миллиардов долларов в НАТО только благодаря жесткой позиции", – подчеркнул избранный президент США.

"Я сказал странам: я не буду вас защищать, если вы не заплатите, и они начали платить, и это составило более $600 млрд. Это очень много. Иначе они бы даже не боролись. У них не было бы денег на борьбу", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось о том, что в НАТО рассматривают несколько вариантов конца войны. Страны НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые не провоцировали бы Россию, пишет Bloomberg.

Как сообщал ранее Главред, НАТО может усилить ПВО Украины. На встрече глав МИД стран НАТО обсуждалось усиление украинского "воздушного щита", рассказал Георгий Тихий.

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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