Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

НАТО хочет помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить преимущество.

https://glavred.info/world/mirnye-peregovory-ukrainy-s-rf-v-nato-vydvinuli-neozhidannoe-predlozhenie-10619585.html Ссылка скопирована

Марк Рютте сделал заявление о переговорах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основное:

Киев может отложить переговоры с Москвой

Украина сама решает, когда она готова начать переговоры

До поставок западными партнерами достаточного количества необходимой помощи Украина может отложить любые мирные переговоры со страной-агрессором РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах, говорится в материале издания The New York Times.

видео дня

Рютте считает, что Украина сама решает, когда она готова начать переговоры с Россией об окончании войны, полномасштабная фаза которой длится уже почти три года.

Генсек НАТО призвал членов Альянса активизировать поставки оружия, боеприпасов и противовоздушной обороны в Украину после сигналов о том, что Дональд Трамп может обеспечить быстрое прекращение огня, которое, как опасаются официальные лица в Киеве, будет благоприятным для России.

"Убедитесь, что Украина имеет то, что ей нужно, чтобы говорить с позиции силы, когда начнутся мирные переговоры (с РФ, – ред.)", – сказал Рютте.

Генсек НАТО также настоял, что Украине стоит предоставить больше военной помощи, а в самом блоке меньше дискутировать о том, какими могли бы быть переговоры Украины и России.

Переговоры по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине. Майк Уолтц заявил о желании усадить за стол переговоров обе стороны.

Ранее сообщалось о генерале в отставке Ките Келлоге, который стал спецпредставителем Дональда Трампа для переговоров для достижения мира в Украине. План Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред