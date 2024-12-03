Мирные переговоры Украины с РФ: в НАТО выдвинули неожиданное предложение

Основное:
- Киев может отложить переговоры с Москвой
- Украина сама решает, когда она готова начать переговоры
До поставок западными партнерами достаточного количества необходимой помощи Украина может отложить любые мирные переговоры со страной-агрессором РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах, говорится в материале издания The New York Times.
Рютте считает, что Украина сама решает, когда она готова начать переговоры с Россией об окончании войны, полномасштабная фаза которой длится уже почти три года.
Генсек НАТО призвал членов Альянса активизировать поставки оружия, боеприпасов и противовоздушной обороны в Украину после сигналов о том, что Дональд Трамп может обеспечить быстрое прекращение огня, которое, как опасаются официальные лица в Киеве, будет благоприятным для России.
"Убедитесь, что Украина имеет то, что ей нужно, чтобы говорить с позиции силы, когда начнутся мирные переговоры (с РФ, – ред.)", – сказал Рютте.
Генсек НАТО также настоял, что Украине стоит предоставить больше военной помощи, а в самом блоке меньше дискутировать о том, какими могли бы быть переговоры Украины и России.
Переговоры по завершению войны - последние новости по теме
Напомним, в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине. Майк Уолтц заявил о желании усадить за стол переговоров обе стороны.
Ранее сообщалось о генерале в отставке Ките Келлоге, который стал спецпредставителем Дональда Трампа для переговоров для достижения мира в Украине. План Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией.
Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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