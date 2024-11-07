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Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
7 ноября 2024, 13:12
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Украинцы могут по-разному отнестись к плану Трампа по завершению войны.
Трамп, Украина
План Трампа может включать сохранение Россией контроля над оккупированными территориями - историк / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из заявления историка Мэтьюза:

  • План Трампа не понравится многим украинцам
  • Президентство Трампа указывает на завершение войны
  • РФ может сохранить контроль над захваченными территориями

Президентство Дональда Трампа в США указывает на начало завершения развязанной Россией войны против Украины. План Трампа, вероятно, предполагает сохранение контроля российских оккупантов над захваченными территориями. Об этом заявил британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз.

В своей статье для The Spectator он рассказал о том, что украинцы могут по-разному отнестись к реализации потенциального плана Трампа.

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"Для многих украинцев такой результат станет предательством их борьбы, ударом в спину со стороны Запада, который посеет десятилетие гнева и возмущения. Однако для других скорое завершение конфликта, прежде чем будет потеряно еще больше земли и погибнут десятки тысяч молодых украинцев, является лучшей надеждой спасение достойного будущего для их страны, прежде чем их инфраструктура, экономика и целое поколение будут полностью уничтожены", - считает Мэтьюз.

Как полагает журналист, Украина и РФ якобы ведут переговоры в Катаре относительно прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, но диалог неудачный. Российские оккупанты могут сделать так, что населенные пункты зимой будут непригодными для жизни.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Трамп выиграл президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Как выбирают президента США

Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков.

В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков.

Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

"В конце концов, учитывая, что практические шансы Украины на возвращение потерянных территорий близки к нулю, трудно увидеть разницу между окончательным соглашением, которое заключила бы Гаррис, и тем, которое, вероятно, заключит Трамп. На столе стоит де-факто, а не де-юре раздел Украины вдоль линии контроля – где бы она ни проходила на момент заключения перемирия – плюс гарантии безопасности для Украины, но не связанные с полноправным членством в НАТО", - подчеркнул Оуэн Метьюз.

Возможный планы Трампа по завершению войны – новости по теме:

Как сообщал Главред, еще до инаугурации Трамп может провести переговоры с Россией, по итогам которых Украине предоставят план завершения войны.

И если Киев не согласится, Штаты могут прекратить военную поддержку.

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине, считает бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, Трамп вряд ли согласится пойти на уступки Путину.

Президентство Трампа повлияет на политику США относительно поддержки Украины, считают журналисты The New York Times. Есть опасения, что Трамп будет настаивать на невыгодном для Киева сценарии завершения войны.

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