Трамп может начать 'тайные' переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

Главное из заявления:
- Трамп может начать переговоры с РФ
- После них Украине могут представить проект соглашения
- В случае несогласия, США могут прекратить поддержку Киева
Еще до инаугурации между Дональдом Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры, по итогам которых Украине представят проект соглашения, на которое она может согласиться или нет. Об этом сказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон, передает LIGA.net.
Отмечается, что первым шагом в реализации "мирного плана" Трампа будет подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить основу для переговоров с Путиным", - сказал Дикинсон.
По его словам, между Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры еще до инаугурации. По итогам этих переговоров Украине представят проект соглашения. В случае несогласия, США могут прекратить поддержку Киева.
"Другой возможный сценарий - Трамп попытается публично усилить позицию Украины для создания базы для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы", - подчеркнул аналитик.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
"Мирный план" Трампа - что известно
Напомним, как сообщал Главред, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.
Как пишет The Guardian, вероятно, у Москвы будут свои требования в любых переговорах, которые будут касаться Украины при посредничестве Дональда Трампа.
Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, что избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности относительно окончания войны в Украине, но ему не удастся это сделать.
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