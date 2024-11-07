Трамп может начать 'тайные' переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

Возможны два сценария реализации "мирного плана" Трампа.

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Переговоры Трампа с Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления:

Трамп может начать переговоры с РФ

После них Украине могут представить проект соглашения

В случае несогласия, США могут прекратить поддержку Киева

Еще до инаугурации между Дональдом Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры, по итогам которых Украине представят проект соглашения, на которое она может согласиться или нет. Об этом сказал аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон, передает LIGA.net.

Отмечается, что первым шагом в реализации "мирного плана" Трампа будет подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

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"Можно ожидать, что первым шагом Трампа в реализации его "мирного плана" будет попытка заложить основу для переговоров с Путиным", - сказал Дикинсон.

По его словам, между Трампом и Россией могут начаться непубличные переговоры еще до инаугурации. По итогам этих переговоров Украине представят проект соглашения. В случае несогласия, США могут прекратить поддержку Киева.

"Другой возможный сценарий - Трамп попытается публично усилить позицию Украины для создания базы для хороших переговоров: если в его интересах, чтобы Киев говорил с позиции силы", - подчеркнул аналитик.

"Мирный план" Трампа - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предусматривает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Как пишет The Guardian, вероятно, у Москвы будут свои требования в любых переговорах, которые будут касаться Украины при посредничестве Дональда Трампа.

Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, что избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности относительно окончания войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

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