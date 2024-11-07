Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

Политика Соединенных Штатов в отношении Украины изменится, считают журналисты The New York Times.

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Позиция Трампа по Украине вызывает вопросы - СМИ / Коллаж: Главред, фото - Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы из статьи The New York Times:

Последние месяцы идут переговоры о мире в Украине

Позиция Трампа по Украине неясна

Трамп хочет достичь соглашения по миру в Украине

Последние месяцы идут переговоры о том, как установить мир в Украине. После избрания республиканца Дональда Трампа на пост президента США политика Вашингтона относительно поддержки Киева изменится, однако сложно сказать, какие конкретно будут изменения.

В материале The New York Times говорится о том, что Трамп, мягко говоря, скептически относится к продлению США военной помощи Украине. При этом ранее он обещал закончить войну "за один день". Возникают опасения, согласно которым Трамп будет давить на Киев с целью заключения невыгодного для украинского государства соглашения.

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"Его желание достичь соглашения — и, вероятно, скорого — не предвещает ничего хорошего для устойчивой поддержки США", - считают аналитики Королевского института объединенных служб.

Кроме того, журналисты отметили, что ранее Трамп с восторгом отзывался о главе Кремля Владимире Путине и критиковал президента Украины Владимира Зеленского. Данный аргумент вызывает опасения относительно того, как конкретно Трамп хотел бы завершить войну.

Журналисты подчеркнули, что дипломаты раскрыли информацию, согласно которой в последние месяцы идут многосторонние переговоры о мире в Украине. И пока непонятно, как на них повлияет президентство Трампа.

Трамп победил на выборах президента США\/ Инфографика: Главред

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

Трамп победил на выборах президента США – главные новости:

Как сообщал Главред, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США. Согласно последним данным, Трамп набрал 295 голосов выборщиков, тогда как для победы достаточно было 270 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа и поговорил с ним по телефону. Политики договорились поддерживать дальнейший диалог и развивать сотрудничество Киева и Вашингтона.

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис поздравила Дональда Трампа с победой. Харрис подчеркнула важность мирной передачи власти новой команде.

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