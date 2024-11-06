Харрис позвонила Трампу: в СМИ озвучили детали разговора

Вы узнаете:
- О чем разговаривали Харрис и Трамп
- Когда Харрис выступит с обращением к гражданам США
Демократка Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Об этом пишет АР со ссылкой на помощника Харрис, который поговорил с журналистами анонимно.
Как рассказал собеседник, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти и поздравила его с победой.
Также известно, что Харрис планирует обратиться к нации в среду, 6 ноября, во второй половине дня по американскому времени.
Кто такая Камала Харрис?
Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США.
Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года.
Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки.
19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.
Выборы в США - новости по теме
Как ранее писал Главред, американский политик Дональд Трамп, объявивший о своей победе на президентских выборах, пообещал прекратить все войны. Это заявление он сделал перед сторонниками в штабе в Палм-Бич, Флорида.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украинско-американского стратегического партнерства.
В то же время в Брюсселе распространяется мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в США станет своеобразным "шоком" для ЕС, который стимулирует объединение действий по поддержке Украины и заставит Европу взять на себя большую долю бремени войны.
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