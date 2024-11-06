Харрис позвонила Трампу: в СМИ озвучили детали разговора

Камала Харрис поздравила республиканца Дональда Трампа с победой.

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Харрис позвонила Трампу / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, ОПУ

Вы узнаете:

О чем разговаривали Харрис и Трамп

Когда Харрис выступит с обращением к гражданам США

Демократка Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Об этом пишет АР со ссылкой на помощника Харрис, который поговорил с журналистами анонимно.

Как рассказал собеседник, Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти и поздравила его с победой.

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Также известно, что Харрис планирует обратиться к нации в среду, 6 ноября, во второй половине дня по американскому времени.

Выборы в США / Инфографика: Главред

Кто такая Камала Харрис? Камала Харрис - американский политик и чиновник. Юрист. Член Демократической партии США. Харрис - 49-й вице-президент США. Занимает должность с 20 января 2021 года. Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента в истории Соединенных Штатов Америки. 19 ноября 2021 года Харрис, пока Байден был под наркозом, в рамках закона получила полномочия президента США на временной основе. Харрис стала первой и единственной женщиной в американской истории, которая прошла эту политическую процедуру, пишет Википедия.

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Как ранее писал Главред, американский политик Дональд Трамп, объявивший о своей победе на президентских выборах, пообещал прекратить все войны. Это заявление он сделал перед сторонниками в штабе в Палм-Бич, Флорида.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

В то же время в Брюсселе распространяется мнение, что победа Дональда Трампа на выборах в США станет своеобразным "шоком" для ЕС, который стимулирует объединение действий по поддержке Украины и заставит Европу взять на себя большую долю бремени войны.

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