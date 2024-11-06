Трамп во второй раз становится президентом США – СМИ

Республиканец получил 270 необходимых голосов для победы на президентских выборах в Америке.

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​ Дональд Трамп победил на выборах в США - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Американские СМИ уже объявили Трампа президентом

Сколько голосов выборщиков получил кандидат-республиканец

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, вероятно, станет 47-м президентом США. По данным американских СМИ, он уже получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме.

Как пишет The Hill, Трамп получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

"Он [Трамп] стал первым президентом за более чем 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и снова его выиграл, после президента Гровера Кливленда в 1892 году", - пишет издание.

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Предварительные итоги Fox News свидетельствуют, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.

Результаты выборов в США / foxnews

Как известно, Трамп впервые был избран президентом в 2016 году, победив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл перевыборы президенту-демократу Джо Байдену в 2020 году.

Смотрите видео -Момент оглашения фактической победы Трампа на выборах в США:

Выборы в США - последние новости

В США завершился последний этап голосования на выборах президента. Последние избирательные участки закрыты. Кандидат от Республиканской партии, экс-президент Дональд Трамп победил в колеблющихся штатах - Джорджии и Северной Каролине, а также в ключевом штате Невада.

Смотрите видео - В штабе Трампа праздунют победу:

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп имеет все шансы на победу - американское издание The New York Times оценивало такую перспективу в 89%.

Как писал Главред, Камала Харрис опередила своего оппонента Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

Как выбирают президента США Выборы президента США происходят не путем прямого всенародного голосования, а через Коллегию выборщиков. В зависимости от численности населения, каждый штат имеет определенное количество голосов, и большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества в 538 голосов Коллегии выборщиков. Всенародное голосование происходит во вторник, следующий за первым понедельником ноября, раз в четыре года. Выборщики голосуют в первый понедельник после второй среды декабря, ровно на 41-й день после дня всенародного голосования. Выборщики не собираются вместе, а голосуют все в своих штатах. Потом специальная комиссия конгресса США подсчитывает голоса, и 6 января председатель сената объявляет окончательные результаты президентских выборов.

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