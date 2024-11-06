Назван победитель выборов президента США в "пророческом регионе"

Результаты голосования на острове Гуам правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах.

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​ Харрис опередила Трампа на острове Гуам / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris ​

Вы узнаете:

Каковы результаты выборов президента Америки на острове Гуам

Почему голосование на неприсоединенной территории США имеет важное значение

Вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии Камала Харрис опередила своего оппонента - экс-президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании на острове Гуам. Результаты голосования в этом регионе правильно предсказывали победителя на всех президентских выборах. Об этом пишет The New York Post.

Издание отмечает, что, согласно данным всех избирательных участков, Харрис набрала 49,46% голосов. У Трампа - 46,22%.

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На минувших выборах президента четыре года назад действующий глава США Джо Байден опередил Трампа на 14 процентных пунктов.

The New York Post отмечает, что хотя результаты на острове Гуам не учитываются на президентских выборах, они играют важную роль для политологов и социологов.

Остров Гуам - что о нем известно Гуам находится в Океании. Это неприсоединённая территория США, расположенная на одноимённом острове, который находится в Микронезии, в западной части Южного Тихого океана. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел США, Гуам стал территорией Америки в 1898 году и попал под юрисдикцию ВМС США. Гуамский акт 1950 года предоставил гражданство США гуамцам и создал правительство территории. Акт также передал федеральную юрисдикцию над Гуамом от ВМС США Министерству внутренних дел. Гуам также называют "наконечником копья" из-за его близости к таким странам, как Китай, Япония, Филиппины и Северная Корея. Остров неоднократно становился центром региональной военной стратегии США. В частности, во время Второй мировой войны Гуам был передовой базой для операций США в Тихом океане. Во время войны во Вьетнаме он принимал бомбардировщики, а также служил транзитным пунктом для вьетнамских беженцев на пути в США.

Выборы в США - последние новости

В США закрылись участки в большинстве штатов. На выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 101 голос выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 71 голос.

Издание Главред уже сообщало первые данные выборов США. Стало известно, что почти 73% избирателей считают, что демократия в США находится под угрозой, тогда как лишь 25% опрошенных считают ее в безопасности.

Издание The Guardian также прогнозировало, что Трампу рекомендуют объявить о своей победе на выборах заблаговременно. Якобы кандидат ничего не потеряет, если сделает такое заявление раньше.

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