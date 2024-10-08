Харрис выдала громкое заявление о переговорах с Путиным 'без участия Украины'

Камала Харрис сообщила, что "завершение войны не будет успешным без участия Украины".

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Харрис заявила о переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Кандидат-демократ в президенты и вице-президент США Камала Харрис заявила, что не согласится на переговоры по прекращению войны в Украине с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без участия Киева.

"На двусторонней основе без Украины - нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - ответила политик на вопрос в интервью CBS News.

По ее словам, "завершение войны не будет успешным без участия Украины и Устава ООН в определении того, как выглядит этот успех".

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Что известно о выборах в США / Инфографика: Главред

Выборы в США - последние новости

Напомним, что Владимир Фесенко спрогнозировал, чего ждать Украине в случае победы на выборах Харрис или Трампа. Эксперт отметил, что ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп во время дебатов не сказали об Украине ничего нового и сенсационного. Они озвучили те позиции, которые уже были известны.

Камала Харрис сделала важное заявление по Украине накануне встречи с Зеленским. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии заявила о своей непоколебимой приверженности к украинскому народу. Встреча с Зеленским станет для нее уже седьмой по счету.

Также у Харрис сделали важное заявление относительно поддержки Украины. Она четко дала понять, что будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях, направленных на достижение успеха и отметила, что нынешняя администрация Байдена постепенно меняет свою позицию.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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