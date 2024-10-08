"Ключевая ставка Москвы": появился неожиданный прогноз по выборам в США

В раскладах на выборах в США картина не столь однозначна, убежден Андрей Золотарев.

https://glavred.info/world/klyuchevaya-stavka-moskvy-poyavilsya-neozhidannyy-prognoz-po-vyboram-v-ssha-10603214.html Ссылка скопирована

/ Скриншот видео

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев согласился с мнением о том, что шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентское кресло США на сегодня равны.

"Да, шансы равны. В Украине молодые люди, которые связаны с американским и британским посольством декларируют, что Камала Харрис уже на белом коне, однако картина не столь однозначна", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что в 2016 году Хиллари Клинтон "рисовали" отрыв от Дональда Трампа в 8%, но в итоге победил Трамп.

видео дня

"Сегодня судьба выборов решается в 7 колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Последние соцопросы показывают, что в двух штатах лидирует Харрис, в трех – Трамп, и еще в двух штатах ситуация 50 на 50", - пояснил он.

В то же время собеседник отметил, что Кремлю выгоден сценарий, при котором проигравший кандидат не признает победу оппонента.

"Чтобы победила не Харрис, а хаос в Соединенных Штатах. Возможно, это даже ключевая ставка Москвы", - добавил Золотарев.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Ранее состоялись дебаты между Трампом и действующим президентом Джозефом Байденом. Эти дебаты закончились для демократов неудачно, поскольку Байден отказался от участия в президентской гонке.

Напомним, ранее Камала Харрис объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента и получила поддержку необходимого количества демократов 2 августа.

Как сообщалось ранее, состоялись дебаты между Трампом и Харрис, на которых обсуждались важные вопросы, в частности ситуация в Украине. Камала Харрис четко подтвердила поддержку Украины, но Трамп дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о войне, отметив, что американские интересы требуют быстрого завершения конфликта.

/ Инфографика Главред

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред