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Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - СМИ

Дмитрий Видоменко
7 июля 2024, 21:44
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С каждым днем все больше демократов в США хотят, чтобы нынешний президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло президента, сообщает Anxios.
Трамп, Байден
Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - Anxios / Фото: скриншот видео WSJ

Все больше представителей Демократической партии в США хотят, чтобы действующий хозяин Белого дома Джо Байден отказался от участия в новой гонке за кресло президента. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на собственныке источники.

По их данным, в то время как сам Байден при поддержке первой леди Джилл Байден и сына Хантера, заявляет, что ничто, кроме Божьего промысла, не убедит его прекратить свою предвыборную кампанию, у представителей демократов другие планы.

Так, якобы все больше и больше демократов хотят, чтобы все, от бывшего президента США Барака Обамы до лидеров Конгресса, "умоляли" Байдена отказаться от участия в выборах до следующей пятницы 12 июля.

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Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Дебаты Байдена и Трампа - последние новости

27 июня в США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять. Все подробности дебатов читайте в материале: Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов.

Опрос Wall Street Journal показал, что Трамп побеждает Байдена с разницей 48% против 42%, а опрос New York Times/Siena показал, что преимущество Трампа над Байденом увеличилось на три пункта до 49% против 43%. Согласно данным опроса Ipsos и вебсайта 538, несмотря на победу Трампа над Байденом в первом туре дебатов с показателями 60% против 21%, оба кандидата почти не потеряли свои электоральные позиции.

Демократы могут досрочно выдвинуть кандидатуру Джо Байдена на президентские выборы в США, чтобы прекратить внутрипартийные разговоры о его замене после выступления на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. По словам собеседников издания Bloomberg, это может произойти уже 21 июля, когда состоится заседание комитета партии.

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Дональд Трамп Джо Байден президентские выборы в США
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