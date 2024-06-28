Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократов

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах заставило Демократическую партию заговорить о его замене в списке кандидатов.

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Дональд Трамп и Джо Байден 27 июня провели первые теледебаты / Фото: скриншот видео

В США состоялись первые дебаты между президентом США Джо Байденом и кандидатом на этот пост от Республиканской партии Дональдом Трампом. По оценкам зрителей и экспертов, действующий глава Белого дома провалил их, а явным победителем стал республиканец. И это несмотря на то, что Трампа "поймали" сразу на тридцати ложных заявлениях. У Байдена таких было всего девять.

Теледуэль 81-летнего Байдена и 78-летнего Трампа перед выборами президента прошла в штаб-квартире CNN в Атланте и продлилась 90 минут. Между оппонентами возникла перепалка, когда они затронули вопрос войны России против Украины.

Как пишет CNN, оппоненты не пожали друг другу руки, когда вышли на сцену. Перед дебатами два давних помощника Байдена сказали, что ожидают, что Байден "вероятнее всего" не протянет руку, причем один из них сказал: "Это не обязательно: он не должен был этого делать в 2020 году, зачем менять это сейчас?".

Отметим, в последний раз Трамп и Байден встречались на дебатах в 2020 году - тогда они не пожали друг другу руки из-за протокола Covid-19.

Смотрите видео - Байден и Трамп не пожали друг другу руки перед дебатами:

Дебаты Байдена и Трампа продлились 90 минут / скриншот

О чем говорили Байден и Трамп

Модераторы CNN заранее не сообщали, какие темы и в какой последовательности они предложат кандидатам. В итоге им задавали вопросы по широкому списку тем. Впрочем, Байден и Трамп отвечали не на поставленный вопрос, а возвращались к своим предыдущим рассуждениям.

Говоря об экономике, кандидаты обменялись мнениями по поводу инфляции, рабочих мест и налоговой политики.

Байден отметил, что она процветает и вряд ли ситуация когда-то была лучше, хотя "есть над чем работать". В свою очередь, Трамп настаивал, что "экономика терпит крах" и в ней царит полный беспорядок.

Заявления Байдена и Трампа о войне в Украине

Вопрос войны в Украине стал самой содержательной частью дискуссии.

Основные заявления Дональда Трампа:

Украина проигрывает в войне с РФ и "теряет очень много солдат на поле боя". Причиной такой ситуации политик назвал "глупые решения Байдена".

Каждый раз, как президент Украины Зеленский приезжает в США, он "везет с собой $60 млрд в кармане". По мнению Трампа, "это нужно прекратить".

Трамп считает неприемлемыми предложения РФ для завершения войны.

Республиканец пообещал закончить войну перед тем, как вступить в должность, если выиграет выборы. Впрочем, как он собирается это сделать - не объяснил.

Трамп заявил, что Путин не ввел бы войска в Украину, если бы США управлял политик, которого президент РФ бы уважал. По его словам, "Россия забрала много земель при Обаме и Байдене. При мне - нет". Трамп добавил: "Путин знал, что со мной нельзя играть".

Основные заявления Джо Байдена:

Байден назвал Путина военным преступником, который убил тысячи человек.

"Путину нужна вся Украина", он хочет восстановить то, что было частью советской империи, уверен глава Белого дома.

После Украины Путин пойдет в Польшу, Беларусь и страны НАТО.

Байден назвал ерундой все комментарии, которые Трамп говорит о войне России против Украины.

Победа кандидата в президенты Дональда Трампа приведет к Третьей мировой войне.

И Трамп, и Байден делали ложные заявления по время президентских дебатов

Как пишет CNN, и президент Джо Байден, и экс-глава Белого дома Дональд Трамп выступили с ложными и вводящими в заблуждение заявлениями во время президентских дебатов. Счет ведет республиканец.

На дебатах в четверг, 27 июня, Трамп сделал более 30 ложных заявлений.

"Неоднократная ложь Трампа включала его утверждения о том, что:

некоторые штаты, возглавляемые демократами, разрешают казнить младенцев после рождения;

во время его президентства не было террористических атак;

США предоставили Украине больше помощи, чем Европа;

Байден в течение многих лет называл чернокожих людей "суперхищниками";

Байден планирует увеличить налоги для населения в четыре раза;

американцы не оплачивают стоимость его тарифов в отношении Китая и других стран;

Европа не принимает американские автомобили;

фальсификаций на выборах 2020 года не было;

у США в настоящее время самый большой дефицит бюджета и самый большой торговый дефицит с Китаем. На самом деле оба рекорда были зафиксированы при Трампе".

В ходе дебатов Байден сделал как минимум девять ложных или вводящих в заблуждение заявлений. В частности, он использовал ложные цифры, говоря о национальной программе медицинского страхования Medicare, ложно утверждал, что ни один американский солдат не был убит под его руководством, повторил свои обычные вводящие в заблуждение цифры о налоговых ставках миллиардеров. Также Байден необоснованно заявил, что Трамп хочет ликвидировать систему социального обеспечения и заявил, что уровень безработицы якобы составлял 15%, когда он вступил в должность.

Байден назвал Трампа "лузером"

Во время дебатов Трамп стал отрицать, что называл погибших американских солдат "сосунками и лузерами".

Байден в ответ заговорил о своем сыне Бо, умершем в 2015 году от опухоли мозга (он тоже был ветераном американской армии).

"Мой сын не был сосунком. Он не был лузером. Это ты сосунок. Это ты лузер", - сказал нынешний президент США.

Смотрите видео - Байден назвал Трампа "лузером":

Выступление Байдена на дебатах ставит под вопрос его переизбрание

Американские СМИ пишут, что "Байден продемонстрировал самое слабое выступление с тех пор, как Джон Ф. Кеннеди и Ричард Никсон в 1960 году положили начало традиции теледебатов".

"Стало ясно, что вот-вот разразится политическая катастрофа, как только 81-летний главнокомандующий неловко поднялся на сцену в Атланте и встал в восьми футах от экс-президента Дональда Трампа", - отмечает CNN.

По данным канала, "среди демократов началась полномасштабная паника из -за идеи идти на выборы с такой слабой фигурой во главе списка".

Politico цитирует бывшего сотрудника Белого дома, который назвал выступление президента "чудовищным".

"Бедняге стоило бы немного размяться. И выпить чаю. Или виски", - сказал один из ветеранов-демократов.

Некоторые демократы уже открыто заявляли, что Байден должен прекратить свою кампанию.

"Байдену нужно уйти. Никаких сомнений", - сказал крупный донор-демократ и сторонник нынешнего президента.

Бывшая глава пресс-службы Белого дома Кейт Бедингфелд назвала выступление Байдена "разочаровывающим".

"Его самой главной задачей было доказать американскому народу, что у него есть энергия и выносливость, но он этого не сделал", - сказала она.

Издание New York Times пишет, что Байдену предстоит столкнуться с целым потоком призывов сняться с выборов.

"Байден вот-вот столкнется с нарастающим потоком призывов уйти в отставку. Джо пользовался большой любовью среди демократов. Оно иссякло", - цитирует NYT стратега, который работает на Демократическую партию и публично поддержал Байдена.

"Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек на сцене с Трампом не может победить. Страх перед Трампом подавил критику Байдена. Теперь этот же страх будет подпитывать призывы к его отставке", - добавил он.

Кого поддержали зрители - опрос CNN

После дебатов журналисты от CNN провели опрос наблюдателей и спросили: "Кто, по вашему мнению, выиграл сегодняшние дебаты?".

Джо Байден набрал – 33%, Дональд Трамп – 67%.

Кто победил на теледебатах - опрос CNN

Смотрите полное видео - Дебаты Трамп vs Байден 27 июня 2024:

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