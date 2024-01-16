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"Мы с Путиным прекрасно ладим": Трамп снова пообещал "быстро" закончить войну в Украине

Руслана Заклинская
16 января 2024, 15:01
Дональд Трамп считает, что сможет привлечь к переговорам президентов Украины и России, поскольку он имеет с ними "прекрасные отношения".
'Мы с Путиным прекрасно ладим': Трамп снова пообещал 'быстро' закончить войну в Украине
Дональд Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада Вооруженных Сил Украины

Экс-президент США и кандидат в президенты на выборах 2024 года Дональд Трамп сказал, что в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине. Трамп обещает положить конец войне, поскольку у него "прекрасные отношения" как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Об этом Дональд Трамп заявил после победы на республиканских праймериз в Айове.

Трамп уверяет, что в случае его прихода к власти в США, добрые отношения с российским диктатором якобы помогут быстро завершить войну.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено ... ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - сказал Трамп.

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Кроме этого, экс-президент США утверждает, что сможет привлечь к диалогу президента Зеленского и кремлевского лидера Путина. По словам Трампа, война в Украине вообще не должна была начаться.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны - ред.) никогда не должно было произойти", - убеждает он.

Заявление Трампа о войне России против Украины

Как сообщал Главред, в сентябре 2023 года экс-президент США Дональд Трамп уже высказывал похожие заявления. Тогда он уверял, что способен завершить войну в Украине всего за "24 часа". Однако он отказался конкретизировать свои планы, заявив, что не может раскрыть все свои "козыри".

На это странное заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Президент пригласил экс-президента США Дональда Трампа в зону боевых действий, уверяя, что сможет за 24 минуты убедить его, что завершить вторжение России так быстро невозможно.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп одержал убедительную победу на республиканских президентских праймериз в Айове 15 января. Подсчет 95% голосов показал, что Трамп получил 51% поддержки избирателей. Губернатор Флориды Рон Десантис и бывший представитель США в ООН Никки Хейли заняли второе и третье места соответственно.

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