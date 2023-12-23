Трамп может "выкрутить" в свою пользу решение суда в Колорадо – Хара

Для Трампа такое судебное решение может стать выгодным при определенных обстоятельствах.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-vykrutit-v-svoyu-polzu-reshenie-suda-v-kolorado-hara-10527485.html Ссылка скопирована

Трамп может "выкрутить" в свою пользу решение суда в Колорадо, говорит Александр Хара/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Верховный суд Колорадо принял решение исключить Дональда Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз в этом штате. То есть решением этого суда Трампу запрещено участвовать в выборах президента в пределах этого штата. Такое решение является беспрецедентным поворотом в американской политике, но оно еще может быть обжаловано в Верховном суде США. Однако ситуация с такими судебными перипетиями может не навредить, а наоборот – стать выгодной для Трампа.

Эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в интервью Главреду рассказал, как 45-й президент США может использовать в свою пользу ситуацию с этим судебным решением.

"У Байдена есть проблемы, связанные с общим состоянием экономики, потому что он только сейчас преодолел инфляцию. Так же сильно по нему ударила политика поддержки Израиля. На фоне электоральных проблем Байдена, у Трампа довольно неплохие шансы, потому что он манипулирует и апеллирует к чувствам, к бессознательному", – отметил Александр Хара. видео дня

Дипломат говорит, что у Трампа уже есть достаточное количество аргументов против Байдена, в то же время трампийцы не чураются искажать факты, смешивая правду и ложь.

"Поэтому это решение суда Колорадо, напротив, может стать подарком для Трампа, поскольку дополнительный аргумент освежил чувство несправедливости. Но если в вопросе секретных документов и подстрекательстве к мятежу будет принято уголовное решение, определенное количество вменяемых республиканцев не захотят иметь с ним дел. Ведь это бьет по святому – Конституции США", – сказал дипломат.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

Ранее сообщалось, что Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Решение применимо только к Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года.

Суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в президенты по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Имя Трампа исключили из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.