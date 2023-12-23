Украинцев предупреждают об отключении света: кто попадет в списки

В начале вторжения областные военные администрации определили перечень критических потребителей.

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В Украине могут выключат свет / коллаж: Главред, фото: unsplash.com, УНИАН

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что пересмотр списков предприятий, которые не являются объектами критически важной инфраструктуры поможет решить вопрос накопления долгов на рынке электроэнергии.

По словам Кудрицкого, долги предприятий, которые не рассчитываются за приобретенную на балансирующем рынке электроэнергию, составляют около половины общего объема долга участников рынка перед "Укрэнерго", пишет пресс-служба компании.

Соответственно, "Укрэнерго" не может рассчитаться с производителями электроэнергии, что сильно усложняет им задачу по ремонту энергоблоков, подготовке к сезону, накоплению запасов топлива.

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"В начале вторжения областные военные администрации определили перечень критических потребителей. Тогда не было возможности долго отрабатывать детальные критерии. И случилось так, что в перечнях оказались сомнительные объекты. Вроде гостиниц. Или каких-то других предприятий, которые очевидно не производят тепло или не занимаются водоснабжением населения и бизнеса. То есть которые не являются критической инфраструктурой. Там такой довольно пестрый перечень таких предприятий в перечне. Сейчас этот правительственный приказ уже отменили, и эти предприятия потеряли свою "броню" от отключений. Их начнут отключать, этот процесс будет мучительным. Но за электроэнергию, которую ты потребляешь, надо платить. На рынке есть четкая взаимозависимость между своевременными уплатами счетов и тем, сколько у нас энергоблоков в работе", - подчеркнул руководитель "Укрэнерго".

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что потребление электричества в Украине бьет рекорды. Украинцам следует экономно потреблять электрическую энергию, чтобы в энергетической системе не возникло ее дефицита, сказали в государственной компании Укрэнерго.

В Украине уже есть графики отключения света. Светлана Гринчук отметила, что отключения света в Украине могут быть только при значительных повреждениях в случае обстрелов.

Уровень потребления электроэнергии стремительно вырос. Некоторые области Украины без света, однако, ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с облэнерго продолжают восстанавливать энергопитание потребителей в южном регионе.

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