Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

Украинцам следует экономно потреблять электричество, чтобы в энергетической системе не возникло дефицита, сказали в государственной компании Укрэнерго.

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Румыния и Польша помогают Украине сохранять баланс в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Украине второй день подряд фиксируется рекордное потребление электроэнергии. Чтобы не было отключений и поддерживался баланс, подключена аварийная помощь от Румынии и Польши. Украинцев призывают экономно расходовать электричество.

Как сообщили в Укрэнерго, в пятницу, 8 декабря, второй день подряд фиксируется рекордное потребление электроэнергии. Суточный максимум был 7 декабря – на 4% выше, чем на день раньше, 6 декабря.

Украинцев призвали экономить электричество, чтобы в энергетической си системе не возникало дефицита.

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"Для того, чтобы удовлетворить рост спроса на 4%, в энергосистеме должно дополнительно заработать три блока теплоэлектростанций. Но на электростанциях пока нет свободных мощностей", - указано в сообщении.

Россия наносит удары по энергетическим объектам

В Укрэнерго напомнили, что днем ранее по причине ударов российских оккупантов в восточном регионе в очередной раз была повреждена одна ТЭС. В другом регионе на аварийном ремонте один из энергоблоков. На некоторых других блоках ТЭС продолжаются ремонты, а солнечные электростанции не могут выдавать максимум по причине облачности.

Украине помогают Румыния и Польша

Чтобы избежать отключений и сохранять баланс в энергетической системе, подключена аварийная помощь от Румынии и Польши. С 11:00 до 19:00 поступает 400 МВт. Это экстренные меры.

Графики отключения света пока не вводились

Несмотря на сложную ситуацию, лимитов потребления электроэнергии нет, а графики отключений не вводились и пока не прогнозируются.

Сегодня Украина утром и вечером ведет импорт электричества из Словакии, Румынии и Молдовы. Государство в целом получает 2193 МВт·ч, максимальная мощность в отдельные часы – до 589 МВт. Экспорта в этот день не фиксируется.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Агрессор Россия сделала запас в 800 ракет, однако энергосистема выстоит, считает глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. По его словам, энергетическая система Украины войдет в весну в стабильном рабочем состоянии.

В Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов, ситуация остается сложной, говорили в Укрэнерго. Потребление электричества повышается, не хватает мощностей, чтобы покрыть нехватку.

От одного вида атак на энергетику Россия почти отказалась, сказали в Укрэнерго. Оккупанты прекратили кибератаки. В то же время враг намерен реализовывать другие агрессивные планы.

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