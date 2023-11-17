Запас РФ в 800 ракет – угроза, но паники не надо, энергосистема выстоит – Укрэнерго

Энергетическая система Украины выдержит любые атаки со стороны государства-агрессора России, однако следует готовиться к любым сложностям. Риски есть, поскольку 800 ракет – серьезная угроза, но паниковать не надо. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
В ходе брифинга в Media Center Ukraine он рассказал о том, что риски в связи с накопленными россиянами запасами ракет есть, однако паниковать не следует.
"Риски есть, 800 ракет (которые накопил враг) - это немалый ресурс для того, чтобы что-то повредить в нашей энергосистеме. Но точно не надо паниковать", - сказал Кудрицкий.видео дня
Он добавил, что нужно готовиться к любым сложностям, а Украина выдержит атаки врага и войдет в весну с функционирующей энергетической системой.
"Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с работающей энергосистемой, и думаю, что все будем со светом тоже", - подчеркнул Владимир Кудрицкий.
Что ждет Украину зимой
Россия готовит массированные ракетные удары по Украине, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, враг накапливает ракеты и строит планы по нанесению ударов по критическим объектам зимой.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее предупреждал, что о возможных атаках России по инфраструктуре Украины зимой. Как утверждает чиновник, оккупанты готовят ракеты, а украинцев ждет непростая зима.
Враг собрал более 800 ракет для ударов по энергетике зимой, сказали в Главном управлении Минобороны Украины. Такое количество ракет российские войска скопили в захваченном Крыму.
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