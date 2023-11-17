РФ готовит массированные ракетные удары: Зеленский назвал сроки и вероятные цели

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовится к новым атакам, чтобы обстреливать Украину в зимний период.
По его словам, атаки не будут такими масштабными, как в прошлом году. Об этом глава государства заявил в интервью зарубежным СМИ, сообщает Lemonde.
По его данным, российские оккупанты накапливают ракеты, готовясь к массовым ударам по энергетике Украины.
"Я думаю, что они накапливают [ракеты], но у них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить", - сказал глава государства.
Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодня Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, когда оккупанты пытались оставить украинцев без света
"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму", - добавил Зеленский.
Массированные удары РФ по Украине
Напомним, ранее у Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ. В случае обстрелов объектов энергетики Украина будет отвечать симметрично, подчеркнул Михаил Подоляк.
Ранее сообщалось о том, что РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб. Оккупанты РФ модернизировали свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.
Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.
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