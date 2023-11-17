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РФ готовит массированные ракетные удары: Зеленский назвал сроки и вероятные цели

Алексей Тесля
17 ноября 2023, 14:50
Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, подчеркнул президент.
Зеленский, ракета
Владимир Зеленский предупредил о вероятности ударов ракетами / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовится к новым атакам, чтобы обстреливать Украину в зимний период.

По его словам, атаки не будут такими масштабными, как в прошлом году. Об этом глава государства заявил в интервью зарубежным СМИ, сообщает Lemonde.

По его данным, российские оккупанты накапливают ракеты, готовясь к массовым ударам по энергетике Украины.

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"Я думаю, что они накапливают [ракеты], но у них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить", - сказал глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что на сегодня Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году, когда оккупанты пытались оставить украинцев без света

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму", - добавил Зеленский.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, ранее у Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ. В случае обстрелов объектов энергетики Украина будет отвечать симметрично, подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб. Оккупанты РФ модернизировали свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.

Напомним, ранее появился прогноз, чем и когда РФ может бить по Украине. Потенциал у врага для совершения обстрела есть, предупредил Александр Коваленко.

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Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
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