РФ массированно бьет по Украине новым типом бомб: какие регионы под угрозой

Россия начала массово применять по Украине управляемые авиабомбы. В сутки может выпустить до 100 боеприпасов, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, оккупанты смогли модернизировать свои ФАБ-500 по аналогу западных бомб JDAM.
"Сделали там крылья, блок управления, позволяющий управляемой авиабомбе лететь на расстояние примерно 70 километров с места пуска до места попадания. Сначала они прицеливались, испытывали эти изделия, в частности, по Херсону. Бериславский район очень страдал", – пояснил представитель ВС.
Он назвал атаки УАБ "серьезной угрозой". Но добавил, что единственным противодействием является уничтожение носителей — самолетов Су-35 или Су-34, выпускающих управляемые авиабомбы либо с временно оккупированных территорий Украины, либо с моря, либо с территории России.
"Противодействовать самолетам дальнобойными зенитно-ракетными системами типа Patriot или самолетами F-16 с ракетами, способными доставать российские самолеты Су. По крайней мере, отпугивать их от наших границ, оттесняя таким образом", — добавил Игнат.
Что такое ФАБ-500
500-килограммовая авиационная бомба с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВКС России. Бомба имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством советских самолётов.
- Высота спуска: 570 — 12 000 метров;
- Скорость выпуска: 500 — 1 900 км/ч;
- При взрыве образуется воронка диаметром ~ 8,5 метров и 3 метра вглубь.
ФАБ-500 поражает цель взрывом, осколками корпуса и ударной волной. Использует контактный взрыватель моментального (по целям, расположенным на поверхности земли) и замедленного (по целям, под землёй либо внутри объекта) действия.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Ранее в Воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина может создать мощный "воздушный щит". Представитель Воздушных сил сообщил, что Украина сможет создать "воздушный щит" для защиты территории.
Как сообщалось ранее, часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Украина получила ряд систем противовоздушной обороны в аренду от некоторых международных партнеров. ПВО будут особенно важны в холодный период года.
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