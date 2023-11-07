Демократы в Сенате заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины - Reuters

Демократы обвинили республиканцев в кризисной политике в Израиле, задерживая помощь еврейскому государству.

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В США заблокировали законопроект о помощи Израилю без Украины / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Во вторник, 7 ноября, демократы в Сенате США заблокировали усилия республиканцев получить быстрое одобрение законопроекта об оказании экстренной помощи Израилю, который на прошлой неделе приняла Палата представителей, но который не предусматривает помощи в войне Украины против России.

"Время имеет важное значение, и крайне важно, чтобы Сенат не откладывал доставку этой чрезвычайно важной помощи Израилю ни на один день", - сказал сенатор-республиканец Роджер Маршалл, передает Reuters.

Демократы возражали, подчеркивая важность оказания помощи Украине, а также Израилю, в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию охраны границы и деньгам для отпора Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Это было в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, направленном президентом Джо Байденом Конгресс в прошлом месяце .

Они также обвинили республиканцев в политике с кризисом в Израиле, задерживая помощь еврейскому государству, связывая поддержку с сокращением финансирования налоговой службы, любимой целью республиканцев, вместо того, чтобы писать двухпартийный законопроект.

Напомним, что в США просили, чтобы Конгресс выделить почти 12 млрд долларов на помощь Украине. Руководители Пентагона, Госдепа и Минфина США написали совместное письмо с просьбой к Конгрессу поддержать прямую бюджетную помощь Украине.

США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. В сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Минобороны США, а остальные - средства инициативы содействия безопасности Украины.

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