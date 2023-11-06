США направили атомную субмарину на Ближний Восток

Американская атомная подводнаялодка 5 ноября прибыла в зону оперативной ответственности Центрального военного командования Соединенные Штаты на Ближнем Востоке.
"5 ноября 2023 года подводная лодка класса "Огайо" прибыла в зону ответственности Центрального командования США", - информирует U.S. Central Command в X.
Центральное военное командование США включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию.
Ситуация в Израиле
Напомним, что Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. Армия обороны Израиля продолжит атаковать Газы и окрестности города и призывает местных жителей эвакуироваться на юг, сказал представитель ЦАХАЛ.
ХАМАС пригрозил Израилю новыми атаками. Террорист Гази Хамад также признал существование Израиля "нелогичным" и выразил убеждение, что Израиль следует" стереть с лица земли " и добавил, что Израиль нужно уничтожить полностью.
Израиль мощно атакует боевиков ХАМАС в подземных туннелях Газы. Солдаты Израиля уничтожили террористов и направили воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре боевиков.
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