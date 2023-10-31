Израиль мощно атакует боевиков ХАМАС в подземных туннелях Газы - Reuters

Солдаты Израиля уничтожили террористов и направили воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре боевиков.

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ЦАХАЛ атакует боевиков ХАМАС / коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Израиль заявил, что ЦАХАЛ атаковал боевиков ХАМАС в большой сети тоннелей боевиков под палестинским анклавом Газа.

"За последние сутки объединенные боевые силы ЦАХАЛа нанесли удары по примерно 300 целям, в том числе по противотанковым ракетным и пусковым установкам под шахтами, а также по военным объектам в подземных тоннелях, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В ответ боевики ответили противотанковыми ракетами и пулеметным огнем.

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"Солдаты уничтожили террористов и направили воздушные силы в режиме реального времени на удары по целям и инфраструктуре террористов", - заявили израильские военные.

Авторы издания отмечают, что тоннели являются главной целью для Израиля, чтобы уничтожить террористическую группировку ХАМАС. По данным информационного агентства, многие заложники ХАМАСа содержатся в туннелях.

Напомним, что эксперт раскрыл, как ситуация в Израиле может перерасти в Третью мировую. Виктор Ягун отметил, что арабский мир не готов к войне, кроме Ирана и разве что Сирии, поэтому будет делать все, чтобы этот конфликт потушить.

В Израиле погибло более 20 украинцев, среди них дети. Известно, что 357 украинцев, из которых 208 женщин, выразили желание эвакуироваться из палестинского анклава. Украинские дипломатические учреждения поддерживают с ними постоянную связь.

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