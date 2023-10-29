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"Пересекли красные линии": Иран пригрозил Израилю войной

Андрей Ганчук
29 октября 2023, 10:28
В Иране обвинили Соединенные Штаты в поддержке Израиля и заявили, что атаки на американские базы на Ближнем Востоке – ответ Тегерана Вашингтону.
Израиль, Иран
Иран пригрозил Ирану войной из-за действий ЦАХАЛ в Секторе Газа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иранский президент Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заявил о "преступлениях сионистского режима". Он пригрозил вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАС и раскритиковал США за поддержку Иерусалима.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Израиль "пересек красные линии" и высказался о "преступлениях сионистского режима". Ситуация может привести к вмешательству Тегерана в войну Иерусалима с ХАМАС.

"Преступления сионистского режима пересекли красные линии, которые могут заставить каждого принять меры", - сказал Раиси.

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Кроме того, он обвинил США в поддержке Израиля и прокомментировал атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке.

"Вашингтон просит нас ничего не делать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США направили сообщение Оси сопротивления, но получили четкий ответ на поле боя", - подчеркнул Ибрагим Раиси.

Позиция Ирана по войне Израиля и ХАМАС

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа. Есть опасения, что боевые действия могут начаться на севере Израиля на границе с Ливаном. При таком сценарии израильское государство могут атаковать террористы Хезболла при поддержке Ирана.

Иран поддерживает боевиков ХАМАС в войне против Израиля. По данным американского портала Axios, Тегеран может прямо или косвенно вмешаться в войну в том случае, если ЦАХАЛ пойдет на расширение масштабов своей военной операции в Газа.

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа вечером, 27 октября. Израильские войска усилили атаки Газы и призвали местное население эвакуироваться на юг.

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Иран сектор Газа Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
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