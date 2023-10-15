УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

Андрей Ганчук
15 октября 2023, 09:41 обновлено 15 октября, 09:46
Администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать Иран и ливанских террористов "Хезболла" от вмешательства в войну Израиля и боевиков ХАМАС.
Израиль, Иран
Иран намерен вмешаться, если Израиль продолжит операцию в Секторе Газа - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иран пригрозил Израилем вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС в случае продолжения военной операции в отношении Сектора Газа. Война может стать региональной, если Тегеран вступит в нее прямо или косвенно. США пытаются удержать ситуацию от возможной эскалации.

Как сообщает Axios со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Иран в субботу через ООН отправил Израилю послание относительно своей готовности вмешаться в войну Иерусалима с террористами ХАМАС.

"Иран направил в субботу Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится", - указано в сообщении.

видео дня

Журналисты акцентировали внимание на том, что война между Израилем и ХАМАС станет региональной, если Иран будет в нее вовлечен. Тегеран может включиться прямо или косвенно, через боевиков в Сирии или поддержку "Хезболла".

"Послание Ирана, направленное Израилю через ООН, прозвучало в тот момент, когда администрация Байдена пыталась удержать Иран и поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" от вступления в войну. На этой неделе США направили в регион авианосную группу и истребители", - отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в субботу провел встречу в Бейруте с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. Представитель Организации призвал иранского дипломата помочь предотвратить эскалацию конфликта в Газе и Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября начали военное вторжение на территорию Израиля из Сектора Газа. Боевики нанесли множество ударов по стране с суши, моря и воздуха. Иерусалим объявил о состоянии войны и мобилизовал более 300 тысяч резервистов. Бои продолжаются.

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа – ЦАХАЛ готовится к наземной операции в анклаве с целью уничтожения террористов ХАМАС. Видео с концентрацией израильской военной техники у границ анклава появились в Сети.

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа, написали французские журналисты. США и Израиль опасаются сценария, при котором могут начаться бои на севере на границе с Ливаном. Такая ситуация может произойти, если "Хезболла" при поддержке Ирана пойдет на военное вторжение в израильское государство.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ООН Иран Хезболла Нападение ХАМАС на Израиль война в Израиле
Реклама

Главное за день

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:41 Мир
Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушения

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушения

09:29 Украина
Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:49

Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

09:42

Церковный праздник 16 октября: что нельзя делать на Лонгина Сотника

09:41

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:29

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушенияФото

09:18

Для Израиля компромиссных вариантов нетмнение

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
08:55

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2023: Девы - оденьте желтое, Раки - проявите себя

08:28

В РФ была громкая ночь: оккупанты объяснили взрывы "сбиванием 27 беспилотников"

07:40

Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии – ОП

Реклама
06:55

Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

06:35

Можно ли поздравлять с "наступаючим святом": Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

05:00

Как очистить сковороду от нагара за 15 минут: простой и очень эффективный способ

03:30

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причинуВидео

02:30

Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

01:29

ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"Видео

00:09

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

14 октября, суббота
23:49

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:06

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

23:05

Александр Усик станет отцом в четвертый раз: фото попало в сеть

22:25

Меладзе погулял на свадьбе дочери в Грузии

Реклама
22:23

Праздновал свои 25: на фронте погиб самый молодой командир подразделения

21:59

В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины МатвиенкоВидео

21:49

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:40

Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

21:31

РФ перешла в обновленное наступление: в США рассказали важные подробности

21:00

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

20:41

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

19:58

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:42

Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнитьмнение

19:14

Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

18:59

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛВидео

18:54

Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

18:14

РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

18:13

В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

17:58

Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

17:50

Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

17:32

Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

17:00

"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

16:59

В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

16:32

"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

Реклама
16:31

Певица Alyosha меняет сценическое имя

16:21

Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

16:04

Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

15:57

Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

15:26

Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15:17

Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

15:12

Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

14:56

Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

14:41

Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:38

Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять