Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать Иран и ливанских террористов "Хезболла" от вмешательства в войну Израиля и боевиков ХАМАС.

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Иран намерен вмешаться, если Израиль продолжит операцию в Секторе Газа - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Иран пригрозил Израилем вмешательством в войну Иерусалима против террористов ХАМАС в случае продолжения военной операции в отношении Сектора Газа. Война может стать региональной, если Тегеран вступит в нее прямо или косвенно. США пытаются удержать ситуацию от возможной эскалации.

Как сообщает Axios со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, Иран в субботу через ООН отправил Израилю послание относительно своей готовности вмешаться в войну Иерусалима с террористами ХАМАС.

"Иран направил в субботу Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но будет вынужден вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится", - указано в сообщении. видео дня

Журналисты акцентировали внимание на том, что война между Израилем и ХАМАС станет региональной, если Иран будет в нее вовлечен. Тегеран может включиться прямо или косвенно, через боевиков в Сирии или поддержку "Хезболла".

"Послание Ирана, направленное Израилю через ООН, прозвучало в тот момент, когда администрация Байдена пыталась удержать Иран и поддерживаемую Ираном ливанскую группировку "Хезболла" от вступления в войну. На этой неделе США направили в регион авианосную группу и истребители", - отмечается в публикации.

Также подчеркивается, что глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан в субботу провел встречу в Бейруте с посланником ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. Представитель Организации призвал иранского дипломата помочь предотвратить эскалацию конфликта в Газе и Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября начали военное вторжение на территорию Израиля из Сектора Газа. Боевики нанесли множество ударов по стране с суши, моря и воздуха. Иерусалим объявил о состоянии войны и мобилизовал более 300 тысяч резервистов. Бои продолжаются.

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа – ЦАХАЛ готовится к наземной операции в анклаве с целью уничтожения террористов ХАМАС. Видео с концентрацией израильской военной техники у границ анклава появились в Сети.

Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа, написали французские журналисты. США и Израиль опасаются сценария, при котором могут начаться бои на севере на границе с Ливаном. Такая ситуация может произойти, если "Хезболла" при поддержке Ирана пойдет на военное вторжение в израильское государство.

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