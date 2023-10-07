ХАМАС пошел в атаку, ЦАХАЛ призывает резервистов: Израиль заявил о начале войны

По Израилю было выпущено тысячи ракет, а в плен якобы были захвачены десятки военных ЦАХАЛ.

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ХАМАС массированно атаковал Израиль / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

В субботу утром, 7 октября, боевики ХАМАС нанесли мощный удар по территории Израиля. Также через границу в Израиль прорвались сотни вооруженных террористов.

Как заявили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявлено о готовности к войне, сообщает The Jerusalem Post.

"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне… Из Сектора Газа ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, террористы проникли на территорию Израиля через разные пункты", - говорится в заявлении.

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Как утверждают в руководстве ХАМАС, боевики начали операцию против Израиля. Они также призывают палестинцев по всему миру к борьбе. При этом сообщается, что по Израилю было выпущено 5 тысяч ракет, а в плен якобы были захвачены 35 военных Израиля.

Что говорят в Израиле

ХАМАС объявил войну Израилю, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. "Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом во всех местах проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", - сказал он.

Министр также объявил об "особой ситуации с безопасностью" на территории Израиля в радиусе 80 км от сектора Газа. Этот статус позволяет ЦАХАЛ предоставлять гражданским лицам инструкции по безопасности на ближайших объектах.

Смотрите видео - ХАМАС атаковал Израиль:

ХАМАС атаковал Израиль / Скриншот

Власти сообщают о минимум пяти погибших от ракетных ударов. Граждане Израиля массово бегут с приграничных территорий. Тем временем армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа.

Подробности атаки боевиков ХАМАС

Израиль утром атаковали десятки террористов на грузовиках, пикапах, мотоциклах и даже парапланах из сектора Газа. Соответствующие кадры опубликовали в Сети.

Смотрите видео - боевики захватывают военную технику Израиля:

ХАМАС уничтожает и захватывает военную технику Израиля / Screenshot

Была атакована полицейская станция в Сдероте, террористы взяли в заложники нескольких израильских военных и переправили их в сектор Газа, а также захватили израильскую технику. Перестрелки продолжаются в нескольких местах на юге Израиля.

По данным издания "Гаарец", общее число пострадавших из-за ракетных обстрелов ХАМАС Израиля превысило 100 человек. Есть убитые и раненые.

Также в Сети публикуют кадры подбитой и захваченной военной техники Израиля в ходе утренней атаки ХАМАС.

По данным СМИ, израильская армия потеряла контроль над одной из своих баз на границе с Газой КПП Эрез.

Смотрите видео - ХАМАС атакует Израиль ракетами:

ХАМАС атакует Израиль ракетами / Скриншот

Кроме того, публикуются кадры ракетной атаки на Израиль.

Ранее сообщалось, что Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины. Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией.

Напомним, ранее посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам. СМИ сообщали, что украинские власти разгневаны пророссийской позицией Израиля и готовы выгнать страну из "Рамштайна".

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