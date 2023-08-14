'Очень позорно': посол жестко прошелся по Израилю из-за отношения к украинцам

СМИ сообщали, что украинские власти разгневаны пророссийской позицией Израиля и готовы выгнать страну из "Рамштайна".

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Посольство Украины не может ничего поделать с депортациями украинцев в Израиле / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что Украина рассматривает временную остановку безвиза со страной, в частности, из-за сложности гарантировать безопасность паломникам в Умани и роста случаев депортации украинцев.

Как рассказал Корнийчук в интервью Радио Свобода, 10% граждан Украины, преимущественно женщин и детей, "разворачивают" домой после собеседования без объяснения причин.

"Увеличилось количество граждан, которых депортируют. Выглядит это, к сожалению, очень позорно. И посольство здесь ничего сделать не может. Фактически у любого гражданина, приехавшего в Израиль, этот паспорт отбирают, сажают в отдельную комнату. Он ожидает собеседования минимум 5-10 часов. 10% граждан после этого разворачивают (как правило, женщин и детей) и депортируют из страны без объяснения причин", - сказал он.

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Посол также напомнил, что Израиль в одностороннем порядке ввел элекронные визы, поэтому Украине пришлось обращаться в Верховный суд.

"Но статистика была 2-4% (отказов - Главред), сейчас уже 10%. Мы объясняем гражданам риски того, что их могут не пустить. Тогда мы можем очень мало сделать как посольство. Рассматривается вопрос высшим политическим руководством (не МИД), поэтому что-то комментировать по этому поводу я не могу", - высказался Корнийчук.

Украина просит выгнать Израиль из"Рамштайна"

Накануне издания Kyiv Post, ссылаясь на источники в СНБО, сообщило о намерении Киева выгнать Израиль из круга участников "Рамштайна", а также отмене с ним безвизового режима из-за пророссийской позиции высшего руководства этой страны.

Утверждалось, что власти Израиля никогда не оказывали Украине никакой реальной помощи. Более того, Украина считает "реальной опасностью" то, что информация, которая обсуждалась на встречах в Рамштайне с участием Израиля, "вероятно, попадет во владение государства-агрессора".

Израиль ведет умеренную и сдержанную политику в отношении Украины, не осуждая особо режим Путина за начатую агрессию. Однако с начала полномасштабной войны правительство Израиля согласилось приютить беженцев, также страна помогает лечить украинских защитников.

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