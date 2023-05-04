В Киеве начали тестировать израильскую систему оповещения о ракетной атаке - The Jerusalem Post

Израильская система предупреждения определяет ракеты всех типов и объекты, куда они потенциально могут попасть, а также рассчитывает время на поиск укрытия.

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В Киеве начали испытывать израильскую систему оповещения о ракетной угрозе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ОК "Юг"

На этой неделе в Киеве заработала израильская система раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Как пишет The Jerusalem Post, Украина просила у Израиля системы предупреждения о ракетном нападении после вторжения России в Украину в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта.

После удачных испытаний в Киеве эта система может быть масштабирована на все крупные города Украины.

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"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – сказал Корнийчук.

Отмечается, что израильская система предупреждения определяет ракеты всех типов и объекты, куда они потенциально могут попасть, и направляет сообщения об опасности на сотовые телефоны граждан, находящихся в районе, который находится в опасности. Система также рассчитывает, сколько времени есть на поиск укрытия.

Воздушные атаки на Украину

Ночью 4 мая оккупанты нанесли комплексный воздушный удар по столице Украины. Он стал уже третьим за первые четыре дня мая. Оккупанты атаковали Киев с применением баражирующих беприприпасов типа "Shahed". Все воздушные цели были сбиты.

Взрывы также прогремели Краматорске и Одессе. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, враг атаковал город пятнадцатью Shahed-131/136.

12 дронов уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Всего силами и средствами Воздушных Сил было уничтожено 18 ударных БпЛА и один разведывательный дрон.

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

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