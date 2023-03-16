Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией.

Израиль хочет увидеть, как оборонительные системы работают против иранских беспилотников / Фото pixabay.com, Армия.Inform

Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине противодействовать иранским дронам. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на израильских и украинских чиновников.

"Впервые с момента вторжения России в Украину более года назад Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи оружия в Украину", - пишет издание.

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По словам собеседников Axios, министр обороны Йоав Галлан и министр иностранных дел Эли Коэн утвердили экспортные лицензии в середине февраля, когда Израиль проводил по приказу премьер-министра Биньямина Нетаньяху пересмотр своей политики в отношении войны. По словам израильских чиновников, этот пересмотр завершился, но никаких новых решений не было принято.

Отмечается, что лицензии были одобрены для двух израильских компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.

Украинский чиновник сообщил СМИ, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль для презентации систем противодействия беспилотникам, но никакого соглашения еще не было подписано.

Системы, которые Израиль предложил Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения и сбивания беспилотников. Они имеют радиус действия около 40 км.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что одной из причин, почему Израиль одобрил лицензии, было желание увидеть, как оборонительные системы работают против иранских беспилотников.

При этом Минобороны Украины заинтересовано в этих системах, но, по словам украинского чиновника, она больше нуждается в защите от баллистических ракет.

Вопрос поставок оружия Украине от Израиля

Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить израильским интересам безопасности в Сирии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 октября сделал заявление, согласно которому Киев намерен официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить системы ПВО. По словам Кулебы, Украина обратится к израильскому государству на фоне поддержки Ираном России в войне против Киева.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет продолжать поставлять Украине гуманитарную и медицинскую помощь. Однако израильтяне не готовы предоставить Киеву системы вооружения.

Позже Ганц уточнил, что политика Израиля в вопросе поставок вооружений Украине не изменится. По его словам, Иерусалим готов помочь Киеву в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах.

В январе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина получит от Израиля пакет современных технологических решений и систем оповещения о воздушных угрозах (в первую очередь − о вражеских ракетах и дронах).

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