УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Может быть использовано против нас": Израиль выступил против отправки оружия Украине

19 октября 2022, 15:09

Министр обороны Израиля заявил, что его страна не будет продавать оружие Украине, а лишь будет оказывать медицинскую и гуманитарную помощь.

'Может быть использовано против нас': Израиль выступил против отправки оружия Украине
В Израиле министр и лидер оппозиции выступили против предоставления Украине оружия / Reuters

Израиль не желает менять свою политику в отношении военной помощи Украине, несмотря на волну российских атак против украинских городов. Так, министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, однако об оборонной технике речь не идет. Об этом пишет The Times of Israel.

"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия. Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь и так будет и дальше", - сказал Ганц.

В то же время лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху отметил, что "всегда существует вероятность, что оружие, которое Израиль поставляет на одно поле боя, может оказаться в руках других и использовано против нас. Такой эффект может произойти и с Украиной. Поэтому расчетливая позиция коалиции относительно отказа от продажи оружия Украине является важной".

Также Нетаньяху высоко оценил "расчетливый" подход коалиционного правительства к Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.

Кроме того, лидер оппозиции заявил о своей обеспокоенности из-за того, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.

Политика Израиля в отношении Украины

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об "ухудшении отношений" между Москвой и Иерусалимом. Причиной этого стало опасение России относительно возможных поставок Израилем оружия Украине. Медведев в очередной раз разразился упреком и истерикой в адрес украинского и израильского государств.

Накануне Украина официально обратилась к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны. Причиной такого обращения стала поддержка Ираном России в войне против Украины.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

Больше новостей о политике Израиля в отношении Украины:

война в Украине Израиль военная помощь
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:49

Прогремели мощные взрывы: стало известно о прилетах после ракетного удара по Украине

15:36

Украину ждет сильное месиво на этой неделе: астролог назвала 10 опасных городов и самые тяжелые дниВидео

15:09

"Может быть использовано против нас": Израиль выступил против отправки оружия Украине

15:03

Чтобы ничего не слипалось: что будет, если перестать есть сладкоеВидео

14:57

Тренер Голосу країни Дорофеева раскрыла секрет успеха команды и взаимопомощи в детских воспоминанияхВидео

Реклама
14:53

Российский диктатор Путин ввел "военное положение" на оккупированных территориях УкраиныВидео

14:38

В Киеве прогремели мощные взрывы: первые подробности о работе ПВОВидео

14:30

В боях с оккупантами погибли двое украинских спортсменовВидео

14:19

У коллаборантки, которая просила россиян бомбить Черкассы, сын служит в ВСУ

14:18

Оккупантам грозит депортация из Крыма после освобождения: у Зеленского раскрыли сценарийВидео

14:17

Как Шер или Мадонна: Вера Брежнева сменила псевдоним и спела украинскую "народную" песнюВидео

14:16

Бесподобный луковый пирог с хрустящей корочкой: бюджетный рецепт, который смогут приготовить всеВидео

14:16

Передача оружия - не прямое участие в войне: Яременко рассказал, что Украина может предъявить Ирану

14:12

Как часто нужно стирать одежду: главные правила для 12 видов вещей, которые должен знать каждый

14:06

Профессия по дате рождения: как определить свою идеальную работу

14:05

Путину нужно перемирие любой ценой: Жданов рассказал о новой тактике диктатораВидео

14:03

Лунный календарь на ноябрь 2022: лучшие и самые опасные дни

13:45

"Безосновательные обвинения": Иран внезапно заявил о готовности к переговорам с Украиной

13:37

Оккупанты в панике: истерят из-за "наступления" ВСУ на ХерсонщинеВидео

13:30

Такого пышного цветения вы еще не видели: бабушкина подкормка для герани и всех растений

Реклама
13:01

Солнечное затмение 25 октября 2022: каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 20 октября 2022: Ракам – воплощение мечты, Тельцам – важная информация, Козерогам – недругиВидео

12:58

ВСУ могут освободить новые территории: бывший шеф ЦРУ назвал срокиВидео

12:55

Без дождя, но со снегом: появился неожиданный прогноз на ноябрь

12:37

Лукашенко что-то задумал: мужчин в Беларуси засыпали повестками в военкоматы

12:32

Роту из 100 оккупантов на Херсонщине уничтожили за 3 дня: 8 уцелевших через 10 дней без еды пришли к ВСУВидео

12:25

Гауляйтер Сальдо дал деру из Херсона и объявил о закрытии оккупированной областиВидео

12:24

Хватит не только детям, но и внукам и правнукам: раскрыты гонорары Пугачевой

12:17

Из-за войны в Украине Запад может дополнительно ужесточить санкции против Ирана - эксперт

12:02

Победа Украины на поле боя не положит конец войне: Кислица указал на важный нюансВидео

11:48

Чистота и никаких запахов: как правильно мыть морозильную камеру

11:44

Путин слаб, поэтому в Москве уже началось распределение власти – политтехнологВидео

11:35

РФ готовится бить по Херсону: Ким объяснил подлость оккупантов с "эвакуацией"Видео

11:31

Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

11:24

В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявили о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

11:22

Пошел убивать, чтобы обнулить тюремный срок: в Украине "демилитаризовали" уголовника-оккупанта

10:59

"Грудь вразнобой": Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс

10:51

Путин под Новый год может снова бросить войска на Киев из Беларуси – АрестовичВидео

10:16

В РФ уволили четверых из пяти генералов, командовавших вторжением в Украину: чем это грозитВидео

10:15

"Это должен был быть их первый ребенок": трагические детали о паре, которую россияне убили дроном в КиевеВидео

Реклама
10:00

Погибла вместе с любимым – по ним ударил танк РФ: под Киевом попрощались с военной Ириной ЦвилойВидео

09:24

Авиация ВСУ выпотрошила позиции оккупантов на юге: 84 "двухсотых" и пылающая техникаВидео

09:03

"В двигатель попала ракета": пилот, прорвавший блокаду Мариуполя, рассказал, как эвакуировал раненыхВидео

08:49

РФ может вывести войска из Херсона и перебросить их на Киев – АрестовичВидео

08:40

Зачем Украине независимая Чечнямнение

08:22

Мать пленного оккупанта "послала" украинского журналиста, который предлагал ей поговорить с сыномВидео

08:13

В РФ - учитель церковно-приходской школы, в Украине - "груз 200": ВСУ ликвидировали оккупанта ТрифановаВидео

07:27

Риск ядерного удара РФ по Украине низкий, но НАТО готовится к любому сценарию - Столтенберг

06:36

В ОП отреагировали на заявление Суровикина о "непростых решениях" на Херсонщине

06:22

Что будет с критической инфраструктурой Украинымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять