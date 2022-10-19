'Может быть использовано против нас': Израиль выступил против отправки оружия Украине

В Израиле министр и лидер оппозиции выступили против предоставления Украине оружия / Reuters

Израиль не желает менять свою политику в отношении военной помощи Украине, несмотря на волну российских атак против украинских городов. Так, министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, однако об оборонной технике речь не идет. Об этом пишет The Times of Israel.

"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия. Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь и так будет и дальше", - сказал Ганц.

В то же время лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху отметил, что "всегда существует вероятность, что оружие, которое Израиль поставляет на одно поле боя, может оказаться в руках других и использовано против нас. Такой эффект может произойти и с Украиной. Поэтому расчетливая позиция коалиции относительно отказа от продажи оружия Украине является важной".

Также Нетаньяху высоко оценил "расчетливый" подход коалиционного правительства к Украине, подчеркнув принятие Израилем беженцев и другие гуманитарные инициативы.

Кроме того, лидер оппозиции заявил о своей обеспокоенности из-за того, что полномасштабное вторжение России может стать потенциально всемирным ядерным конфликтом.

Политика Израиля в отношении Украины

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об "ухудшении отношений" между Москвой и Иерусалимом. Причиной этого стало опасение России относительно возможных поставок Израилем оружия Украине. Медведев в очередной раз разразился упреком и истерикой в адрес украинского и израильского государств.

Накануне Украина официально обратилась к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны. Причиной такого обращения стала поддержка Ираном России в войне против Украины.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани опроверг информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Также Канаани заявил о готовности Ирана к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

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