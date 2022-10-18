Украина официально попросит Израиль о передаче систем ПВО - Кулеба

Причиной такого обращения является поддержка Ираном России в войне против Украины.
Украина официально обратится к Израилю с просьбой начать поставки систем противовоздушной обороны.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, он также уже обратился к странам Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.
"Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий", - отметил министр.
Также он подчеркнул, что причиной такого обращения является поддержка Ираном России в войне против Украины.
"Мы не видим никаких объективных причин, почему это не должно происходить (сотрудничество с Израилем в сфере ПВО - ред.), но это не происходит. Иран - это красная линия для Израиля. И когда Иран стал соучастником преступления агрессии против Украины, я думаю, кто-нибудь в Израиле, кто еще имеет какие-то колебания относительно помощи Украины, эти колебания должны развеяться. Мы будем работать над этим с израильскими партнерами", - подчеркнул Кулеба.
Атака Киева Россией иранскими дронами
Утром, 17 октября, в Киеве прогремели взрывы. Перед прилетом в Киевской области были замечены иранские дроны-камикадзе моделей Shahed. Они летели в направлении Киева.
В результате атак вражеских дронов произошло попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы Киева. Под завалами оказались люди.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 16:11, удалось спасти 19 людей. 4 человека погибли. Госпитализировали 3 пострадавших. Также госпитализировали 2 спасателей.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов в Киеве. Он заявил, что оккупанты не дают покой украинцам ни днем, ни ночью. Гарант подчеркнул, что захватчиков ждет справедливое наказание, а Украину – победа в войне.
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