Под завалами слышны голоса людей: появились кадры с места попадания "шахида" по жилому дому в Киеве

РФ ударила "шахидом" по жилому дому в Киеве / Коллаж скриншот

Россия терроризирует украинцев и использует для этого иранские ударные дроны. Во время атаки Киева один из таких "шахидов" попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы, после чего произошел взрыв. Под завалами находятся люди. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Под завалами находятся как минимум двое людей. Пока неизвестно, есть ли погибшие в результате атаки.

Из дома уже удалось спасти 18 людей.

"Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - написал Виталий Кличко.

РФ ударила "шахидом" по жилому дому в Киеве / скриншот

На место происшествия также прибыл советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он показал кадры разрушенного дома. Сообщается, что из-под завалов слышны голоса людей.

"Вот вы видите, какие цели выбирает Путин для своих ударных дронов, которые ему любезно предложили террористы из Ирана. Это жилые дома в центре Киева", - сказал Геращенко.

РФ ударила "шахидом" по жилому дому в Киеве / скриншот

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

Он также поделился жуткими кадрами с центра столицы, на которых видно, как горит дом после "прилета".

РФ ударила "шахидом" по жилому дому в Киеве / скриншот

Как сообщал Главред, около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, неделю назад - 10 октября - российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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