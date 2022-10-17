Киев атакован дронами-камикадзе: есть прилеты, над городом - дым

Взрыв в Киеве прогремел 17 октября / Фото Telegram

Рано утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв. В сети пишут, что перед прилетом в области были замечены дроны моделей Shahed, которые летели в направлении столицы.

Позже появилась информация, что после удара дрона над городом поднялся дым.

Мэр Киева подтвердил взрыв в Киеве. По его словам, он прогремел в Шевченковском районе – в центре столицы.

Антон Геращенко пишет, что один из взрывов в Киеве был в районе железнодорожного вокзала.

"Очевидцы слышали звук, похожий на звук иранского дрона. На место уже выехали спасатели и полиция", - говорится в сообщении.

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